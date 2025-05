Belve: i nuovi ospiti della terza puntata in onda martedì 20 maggio su Rai Due

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, è pronta a tornare in onda martedì 20 maggio 2025, dopo una pausa forzata dovuta alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. L’appuntamento è fissato per le 21:20 su Rai Due, dove il pubblico potrà assistere a un nuovo entusiasmante episodio. Questa volta, il programma accoglierà quattro ospiti, alcuni dei quali già noti al pubblico: Floriana Secondi, Benedetta Rossi, Raz Degan e Michele Morrone. Ogni ospite porterà con sé storie e aneddoti, promettendo una serata ricca di emozioni e sorprese.

Floriana Secondi: il ritorno in prima serata

Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, ha annunciato la sua partecipazione a Belve tramite un post su Instagram. Con entusiasmo, ha condiviso la sua esperienza, esprimendo gratitudine per il team del programma, che include truccatori, parrucchieri e autori. “Mi sono cavata abbastanza bene,” ha scritto Floriana, sottolineando il supporto ricevuto dalla conduttrice Francesca Fagnani e dal resto dello staff. La Secondi ha già avuto modo di partecipare a Belve in passato, dove ha discusso di un episodio controverso con una collega conduttrice, rivelando dettagli piccanti e divertenti. La sua presenza promette di portare un mix di leggerezza e introspezione, rendendo la puntata imperdibile.

Benedetta Rossi: la regina della cucina in studio

Benedetta Rossi, nota per il suo successo nel mondo della cucina, ha confermato la sua presenza a Belve, esprimendo affetto per la conduttrice. Con un tono scherzoso, ha avvisato i suoi fan di sintonizzarsi per la puntata, promettendo di portare un po’ della sua personalità vivace in studio. La Rossi è conosciuta per il suo approccio semplice e diretto alla cucina, e i telespettatori si aspettano di ascoltare aneddoti divertenti e consigli pratici. La sua partecipazione potrebbe anche aprire la porta a discussioni sulle sue ricette più celebri e sul suo percorso nel mondo della gastronomia.

Raz Degan e Michele Morrone: attesa per le loro storie

Raz Degan, attore e modello, è un altro degli ospiti attesi. La sua presenza è sempre accompagnata da un alone di mistero e curiosità, e i fan si aspettano che condivida aneddoti intriganti sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Degan è noto per il suo carattere schietto e per le sue affermazioni provocatorie, quindi non è difficile immaginare che la puntata possa riservare momenti di grande tensione e divertimento. Michele Morrone, invece, è un attore e cantante che ha guadagnato popolarità internazionale. La sua partecipazione a Belve rappresenta un’opportunità per esplorare la sua carriera e le sue aspirazioni artistiche, oltre a discutere delle sfide affrontate nel mondo dello spettacolo.

Aspettative e curiosità per la puntata

La terza puntata di Belve si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti memorabili. Gli ospiti, con le loro personalità uniche e storie affascinanti, promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico. La conduttrice Francesca Fagnani, nota per la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, sarà al centro della scena, guidando le conversazioni e creando un’atmosfera intima e sincera. I telespettatori possono aspettarsi domande incisive e discussioni aperte, che metteranno in luce non solo il lato pubblico, ma anche quello privato degli ospiti. La puntata di martedì sarà un’occasione imperdibile per chi ama il mix di intrattenimento e approfondimento che caratterizza Belve.

