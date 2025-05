Belve: i nuovi ospiti della seconda puntata su Rai Due

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda puntata di “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda martedì in prima serata su Rai Due, promettendo di intrattenere il pubblico con interviste esclusive. Dopo il successo del primo appuntamento, che ha visto protagonisti Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs, la conduttrice ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram i nomi dei tre nuovi ospiti: Paola Iezzi, Alessandro Preziosi e Milly D’Abbraccio. Gli spettatori sono già in attesa di scoprire le dinamiche e le rivelazioni che emergeranno durante le interviste.

Le interviste attese: Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio

Tra i nomi annunciati, l’attenzione è particolarmente rivolta a Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. La prima, nota per il suo percorso musicale e le sue apparizioni in televisione, ha recentemente fatto parlare di sé per uno scontro con Arisa, un episodio che ha suscitato grande interesse tra i fan. Gli spettatori si chiedono quali domande le verranno poste riguardo a questo confronto e come risponderà. D’altra parte, Milly D’Abbraccio, attrice e personaggio televisivo, è famosa per la sua storica rivalità con Anna Tatangelo. La frase iconica pronunciata da D’Abbraccio, “quando la persona è niente, l’offesa è zero”, è diventata un simbolo di questa disputa e i telespettatori sono curiosi di sapere come affronterà questo argomento durante l’intervista.

Oltre a questi due nomi, il programma ha in serbo anche ospiti di grande rilievo per le prossime settimane. Tra questi, Raz Degan, Michele Morrone, il rapper Gue Pequeno e la cuoca e blogger Benedetta Rossi. Ognuno di loro porterà la propria storia e le proprie esperienze, rendendo il programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di interviste e cultura pop.

Francesca Fagnani e il suo approccio alle interviste

Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve“, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul suo stile di conduzione in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“. Una delle questioni sollevate riguarda l’uso del “lei” nei confronti degli ospiti. Fagnani ha spiegato che preferisce mantenere una certa distanza formale, considerandola un segno di rispetto nei confronti del pubblico a casa. Secondo lei, l’uso del “tu” in un contesto televisivo può risultare eccessivo e poco appropriato.

In merito al tipo di domande che pone, Fagnani ha affermato che non ama etichettare le interviste come “cattive” o “buone”. Per lei, ogni domanda è lecita se formulata con onestà e rispetto. Ha anche rivelato di sentirsi come un “cane di razza Jack Russell” dopo anni di conduzione, pur ammettendo che, dal punto di vista estetico, le piacerebbe essere paragonata a una giraffa.

Il concetto di “belva“, secondo Fagnani, si riferisce a chi affronta la vita con audacia e determinazione, conquistando ciò che ha attraverso i propri meriti o errori. Questa definizione riflette il suo approccio al programma, dove ogni ospite ha l’opportunità di raccontare la propria storia in modo autentico e diretto. Infine, ha sottolineato che i ruoli di conduttrice e giornalista possono coesistere, offrendo una visione più ampia e sfumata del mondo della comunicazione.

