Belve: anticipazioni sulla quarta puntata e ospiti in arrivo su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “Belve”, un cult della televisione italiana, sta per concludere la sua attuale stagione, ma i fan possono ancora aspettarsi momenti di grande intrattenimento. La conduttrice Francesca Fagnani ha saputo conquistare il pubblico con interviste incisive e provocatorie. La quarta puntata, prevista per martedì 27 maggio 2025, promette di riservare sorprese e rivelazioni. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e quando si chiuderà questa edizione.

Gli ospiti della quarta puntata di Belve del 27 maggio 2025

La puntata del 27 maggio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo una serie di ospiti di spicco, tra cui il campione olimpico Marcell Jacobs e diverse celebrità del cinema e della musica, la curiosità su chi siederà nello sgabello di “Belve” è palpabile. Tra i nomi già noti ci sono le attrici Nathalie Guetta, Sabrina Impacciatore, Milly D’Abbraccio e Paola Iezzi, insieme agli attori Alessandro Preziosi, Raz Degan e Michele Morrone. Non mancheranno nemmeno volti noti del mondo culinario, come la cuoca Benedetta Rossi, e l’ex gieffina Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello.

Attualmente, i nomi degli ospiti della quarta puntata non sono stati ufficializzati, ma le anticipazioni suggeriscono la presenza di figure interessanti come Nino Frassica, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il rapper Gue Pequeno. Questi potenziali ospiti potrebbero portare nuove prospettive e discussioni accese, tipiche del format di “Belve”. I fan sono in attesa di scoprire chi si unirà alla conduttrice per affrontare temi attuali e personali, in un’atmosfera di sincerità e schiettezza.

La chiusura della stagione di Belve e dove rivedere le puntate

La stagione di “Belve” si avvicina alla sua conclusione, con l’ultima puntata programmata per il 3 giugno 2025, sempre su Rai 2. Questo programma ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico, grazie a interviste che toccano argomenti di rilevanza sociale e culturale. Gli spettatori possono seguire le puntate in diretta, ma anche recuperare le repliche su RaiPlay, dove sono disponibili tutte le interviste della stagione. Questo consente a chiunque di non perdere nemmeno un momento di questo programma che ha saputo conquistare il cuore degli italiani.

Con l’ultima puntata in arrivo, i fan di “Belve” possono prepararsi a un finale che promette di essere all’altezza delle aspettative, con ospiti che potrebbero rivelarsi sorprendenti e conversazioni che continueranno a stimolare il dibattito.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!