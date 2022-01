Belle: poster, trailer e data d’uscita dell’anime del maestro Mamoru Hosoda

Anime Factory, etichetta che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, della società Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures sono liete di annunciare che il prossimo 17 marzo uscirà nelle sale “Belle”, l’atteso nuovo anime del maestro dell’animazione giapponese Mamoru Hosoda.

Belle: dai festival alle sale

Dopo essere stato apprezzato al Festival di Cannes e aver partecipato ad Alice nella Città nel corso della Festa del Cinema di Roma 2021, “Belle” uscirà nelle sale il prossimo 17 marzo. Distribuiscono Anime Factory in collaborazione con I Wonder Pictures che ne hanno annunciato oggi la data d’uscita.

La pellicola è diretta da Mamoru Hosoda, uno dei più importanti sceneggiatori e registi del cinema di animazione a livello mondiale, che nel 2019 è stato candidato all’Oscar per il film “Mirai”.

Con “Belle”, Mamoru Hosoda ha realizzato un piccolo gioiello dell’animazione capace di conquistare il botteghino giapponese e incantare pubblico e critica in tutto il mondo. Il film rielabora – in chiave contemporanea e tecnologica – la fiaba de “La Bella e la Bestia”.

La storia

Suzu è una ragazza di 17 anni che frequenta il liceo e vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre. La giovane ha perso la mamma quando era piccola. Il dolore per la scomparsa prematura ha portato Suzu a chiudersi in se stessa. Purtroppo l’isolamento in cui è caduta non ha risparmiato neanche il padre e la sua più grande passione: il canto.

Quando la giovane si rende conto che le piace scrivere musica e che è quello che vuol fare nella vita, entra in un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove si trasforma in Belle, un avatar che diventerà famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria voce. La storia di Suzu si arricchisce di nuove sfumature quando conosce un drago misterioso con cui inizierà un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

Il Trailer

Roberta Rosella

26/01/2022