Belle: il trailer del film anime di Mamoru Hosoda

“Belle”, dal regista di “Mirai” Mamoru Hosoda, ottiene un nuovo trailer e una data di uscita invernale. Il film d’animazione giapponese vanta anche un’impressionante schiera di talenti internazionali.

Belle: il trailer ufficiale del film

Il distributore GKIDS ha ottenuto i diritti di distribuzione in Nord America per il prossimo film del regista Mamoru Hosoda “Belle”. Come parte dell’accordo, il film sarà proiettato nelle sale durante questo inverno sia nella sua lingua originale giapponese che in un doppiaggio in lingua inglese. Per questo motivo, “Belle” potrebbe essere ammissibile per la stagione dei premi 2021, seguendo potenzialmente le orme del film “Mirai” di Hosoda, candidato all’Oscar 2018.

“Hosoda è un maestro nell’esplorare il rapporto degli esseri umani con la tecnologia in un mondo che cambia“, afferma il fondatore di GKIDS Eric Beckman in una dichiarazione e ha poi aggiunto: ““Belle” espande i fili e i temi dei suoi lavori precedenti in un tour-de-force epico che è visivamente sbalorditivo , emotivamente commovente e profondamente profondo. Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Mamoru Hosoda e Studio Chizu e non vediamo l’ora di condividere quello che sarà sicuramente il loro successo più popolare fino ad oggi“.

La produzione del film anime

Il collaboratore della Disney Jim Kim ha lavorato per creare la protagonista di Belle, mentre i registi di Wolfwalkers Tomm Moore e Ross Stewart hanno contribuito alla grafica per le scene più orientate all’azione. A completare l’entusiasmante troupe c’è l’architetto Eric Wong, che ha progettato la città di “U” del film, e il compositore Ludvig Forssell, che ha fatto il suo debutto cinematografico dopo l’ultima colonna sonora di “Death Stranding” di Hideo Kojima.

la sinossi ufficiale del film

“Suzu è una studentessa di 17 anni delle superiori che vive in un villaggio rurale con suo padre. Per anni è stata solo l’ombra di se stessa. Un giorno entra in “U”, un mondo virtuale di 5 miliardi di membri su Internet. Lì, non è più Suzu ma Belle, una cantante di fama mondiale. Presto incontra una misteriosa creatura. Insieme, intraprendono un viaggio di avventure, sfide e amore, nella loro ricerca per diventare chi sono veramente”.

“Belle” uscirà in Giappone il 16 luglio, con una data di uscita nordamericana e un cast di doppiaggio ancora sconosciuti.

Francesca Reale

15/06/2021