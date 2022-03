Bellaria Film Festival: quarantesima edizione con nuova direzione artistica

Il Bellaria Film Festival, giunto alla quarantesima edizione, ha nuova direttrice artistica, Daniela Persico, affiancata nella direzione organizzativa da Approdi e dal Comune di Bellaria Igea Marina.

Bellaria Film Festival: tra tradizione e innovazione

Il Bellaria Film Festival torna a essere la casa del cinema indipendente italiano, con due concorsi competitivi e il Premio Casa Rossa e Premio Gabbiano, istituiti da Enrico Ghezzi e Morando Morandini.

Tra le tante novità della quarantesima edizione dello storico festival che si terrà dal 12 al 15 maggio 2022. Non mancano concerti, talk e masterclass con ospiti internazionali. I festeggiamenti continueranno inoltre poi per tutta l’estate del 2022.

Le novità

Il Bellaria Film Festival (BFF), che si svolgerà nella celebre località della riviera romagnola Bellaria Igea Marina (Rimini), presenta come prima novità la nuova direttrice artistica Daniela Persino e oltre al cinema documentario ospiterà film di ogni genere e formato.

Concorreranno al Premio Casa Rossa (del valore di 5000 euro) – voluto da Enrico Ghezzi e Morando Morandini, che venne assegnato per la prima volta nel 1987 a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi – cinque opere prime e seconde, uscite nelle sale nell’ultimo anno, a segnalare la ricchezza di nuovi talenti del cinema italiano.

Il concorso competitivo Gabbiano prevede la partecipazione di una decina di film indipendenti (di diverso genere e durata), premiati da una giuria di professionisti internazionali del settore, ricevendo due premi: Gabbiano, del valore di 3000 euro; e Premio per l’innovazione cinematografica, del valore di2000 euro.

Per partecipare al Premio Gabbiano le iscrizioni sono possibili dall’8 marzo sulla piattaforma FilmFreeway.

Queste le parole di Daniela Persico:

“Sono felice di questa opportunità: Bellaria ha sempre rappresentato per me la casa del cinema indipendente italiano. Una casa speciale perché si affaccia sul mare: per questo cercheremo di organizzare un festival conviviale, ma al contempo aperto a ciò che arriva da lontano, mettendo in contatto chi oggi fa cinema dal basso in Italia con professionisti internazionali, creando uno spazio di confronto per gli autori di domani e coinvolgendo il più possibile il pubblico del futuro. Un modo di aprire nuove reti per affrontare le tante sfide del presente, mettendo al centro l’importanza del cinema come arte capace di riunire comunità pensanti”.

Michele Neri, Assessore alla Cultura del Comune di Bellaria Igea Marina, ha invece affermato:

“Il Bellaria Film Festival raggiunge un traguardo importante, arrivando quest’anno alla quarantesima edizione. Importante e non banale in un settore, quello della cultura in generale e quello del cinema in particolare, in cui spesso scenari e protagonisti cambiano molto velocemente. Una continuità che è quindi cartina tornasole rispetto all’autorevolezza che il BFF ha saputo costruire e consolidare in questi anni. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che ne hanno alimentato e condiviso l’avventura, a partire dall’ultima gestione firmata Macchine Celibi e dall’ultimo Direttore artistico Marcello Corvino, e ovviamente un grande augurio di buon lavoro ad Approdi – una realtà giovane, figlia del nostro territorio e già impegnata in altre apprezzate attività culturali a Bellaria Igea Marina – e alla nuova Direttrice artistica Daniela Persico. A loro l’incarico prestigioso di organizzare questa edizione 2022, che dovrà essere di rilancio dopo un periodo non facile anche per il mondo della cultura, e soprattutto ancora una volta di qualità a livello di interpreti e di contenuti: per iniziare un decennio, il quinto per il BFF, in cui la nostra Amministrazione vuole consegnare alla manifestazione ulteriore consolidamento sul piano artistico e crescita in termini di posizionamento nel panorama culturale italiano”.

Approdi, la direzione organizzativa, ha affermato:

“Siamo felici e onorati dell’opportunità che ci sta dando il Comune di Bellaria Igea Marina e siamo ancor più felici di intraprendere questa nuova avventura insieme a Daniela Persico. Daniela rappresenta per noi un approccio giovane e autentico alle nuove generazioni del cinema, cosa che abbiamo avuto anche il piacere di riscontrare durante la passata edizione di Naufragare. Daniela infatti è stata una delle nostre ospiti. Quando c’è stata l’occasione, non abbiamo potuto che pensare che a lei, che vogliono le coincidenze, ha la stessa età del Bellaria Film Festival. In quanto Approdi, il nostro scopo e la nostra volontà sono quelle di essere un punto di riferimento e un luogo di incontro per tutte e tutti coloro che hanno l’ambizione di fare cinema in un modo diverso, nuovo.

Per noi è anche una fondamentale occasione di lavoro sul nostro territorio, di co-operazione di tutte le realtà esistenti che sono legate alla cultura, al cinema, e alla regione dell’Emilia-Romagna. Per questo auspichiamo un forte e vigoroso lavoro da tutti coloro che vorranno partecipare, e un aiuto prezioso da parte dell’Emilia-Romagna Film Commission

Avere l’opportunità di organizzare questa importantissima edizione del Festival è sicuramente una via per ampliare questa possibilità, che sentiamo molto vicina a quello che è sempre stato il cuore del Bellaria Film Festival”.

Roberta Rosella

09/03/2022