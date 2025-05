Bella Ramsey in Sunny Dancer: il nuovo progetto cinematografico in Scozia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mentre la seconda stagione di The Last of Us continua a catturare l’attenzione del pubblico, Bella Ramsey, la giovane protagonista della serie, è già impegnata in un nuovo entusiasmante progetto cinematografico. Il film, intitolato Sunny Dancer, è attualmente in fase di riprese in Scozia e promette di offrire una narrazione ricca di emozioni e significato.

Dettagli sul film e sul cast

Sunny Dancer è un’opera presentata da Embankment Films e Night Train Media, con la regia e la sceneggiatura di George Jaques, noto per il suo lavoro in Black Dog. La pellicola vedrà la luce nelle sale europee e in America Latina, con True Brit Entertainment che ha acquisito i diritti per la distribuzione nel Regno Unito e in Irlanda, prevista per il 2026. Nella prima immagine ufficiale del film, Bella Ramsey è ritratta mentre urla di gioia insieme ai suoi co-protagonisti, tra cui Daniel Quinn-Toye, Earl Cave, Conrad Khan, Ruby Stokes e l’esordiente Jasmine Elcock.

Il cast di Sunny Dancer è composto da attori di talento, tra cui Jessica Gunning, James Norton, Neil Patrick Harris, Shalom Brune Franklin, Josie Walker e Louis Gaunt. La varietà di attori promette di arricchire il film con interpretazioni diverse e coinvolgenti, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più interessante.

La trama di Sunny Dancer

La storia di Sunny Dancer ruota attorno a Ivy, interpretata da Bella Ramsey, una giovane ragazza che si trova a dover affrontare un campus estivo per giovani malati di cancro. Ivy, che è in remissione dopo una lunga battaglia contro la malattia, non è affatto entusiasta di partecipare a quello che considera un “Chemio Camp”. La sua visione scettica e tardo-adolescenziale la porta a considerare l’esperienza come qualcosa di imbarazzante.

Tuttavia, il film si sviluppa in un viaggio di scoperta e trasformazione. Ivy, inizialmente riluttante, si rende conto che il campus estivo può diventare un’opportunità per creare legami significativi, scoprire l’amore, la vera amicizia e affrontare le sfide della vita con umorismo. Sunny Dancer si propone di esplorare temi profondi come la resilienza e la gioia di vivere, anche nei momenti più difficili.

Le parole del produttore esecutivo

Herbert L. Kloiber, produttore esecutivo di Night Train Media, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza della narrazione emotiva e positiva di George Jaques. Kloiber ha affermato che il cast si è riunito per creare una celebrazione di ottimismo, evidenziando la sicurezza di Jaques come regista. Questa affermazione mette in luce l’intento del film di trasmettere un messaggio di speranza e positività, elementi che potrebbero risuonare profondamente con il pubblico.

In attesa dell’uscita di Sunny Dancer, i fan di Bella Ramsey possono continuare a seguirne le avventure in The Last of Us, mentre si preparano a scoprire un nuovo lato della giovane attrice in questo progetto cinematografico.

