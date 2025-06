Bella Ramsey: dieci anni da Lyanna Mormont e il legame con The Last of Us

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bella Ramsey, nota per il suo ruolo iconico di Lyanna Mormont in Game of Thrones, ha recentemente riflettuto sul suo percorso artistico a dieci anni dal suo debutto nella serie. Il personaggio della giovane e fiera lady Mormont ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan, e tra questi c’è anche Craig Mazin, lo showrunner di The Last of Us. La sua interpretazione ha segnato un’epoca, e le battute memorabili di Lyanna continuano a risuonare nel panorama televisivo.

Il ricordo di Lyanna Mormont

Durante un’intervista recente, Bella Ramsey ha condiviso aneddoti sul suo passato e sull’impatto che il suo personaggio ha avuto su di lei e sul pubblico. La giovane attrice ha rivelato che, sul set di The Last of Us, Craig Mazin le ha spesso recitato a sorpresa alcune delle frasi più celebri del suo personaggio in Game of Thrones. “Craig lo fa abbastanza spesso. All’improvviso comincia: ‘Tuo figlio è stato massacrato alle Nozze Rosse, Lord Manderly, e tu hai rifiutato la chiamata…'”, ha raccontato Ramsey, sottolineando come Mazin conosca a menadito le battute della sua indimenticabile lady Mormont.

Questo legame tra i due progetti dimostra quanto il personaggio di Lyanna Mormont sia ancora presente nella memoria collettiva, e come le sue parole abbiano avuto un impatto duraturo. La forza e la determinazione di Lyanna hanno colpito non solo i fan, ma anche i creatori di contenuti, che continuano a rendere omaggio a quel personaggio forte e indomito.

Un percorso artistico in evoluzione

Bella Ramsey ha anche parlato del suo attuale lavoro, evidenziando come stia esplorando nuovi orizzonti nel mondo del cinema. “Quest’anno è come se fosse il mio decimo anniversario, ma ora sto anche lavorando a un po’ di film indipendenti che sono esattamente l’opposto di The Last of Us,” ha dichiarato. Questa affermazione mette in luce la sua volontà di diversificare il proprio repertorio e di affrontare ruoli che possano mostrarne la versatilità come attrice.

Il passaggio da un personaggio così potente a progetti più piccoli e indipendenti rappresenta una sfida interessante per Ramsey, che sembra pronta a mettere alla prova le sue capacità in contesti diversi. Questo approccio le consente di esplorare nuove storie e di lavorare con registi e sceneggiatori che possono offrirle esperienze uniche e stimolanti.

L’eredità di Game of Thrones

Game of Thrones ha lasciato un’eredità profonda nel panorama televisivo, e il personaggio di Lyanna Mormont è diventato un simbolo di forza femminile. La sua presenza ha ispirato molte giovani donne e ha dimostrato che anche i personaggi più piccoli possono avere un grande impatto. La capacità di Ramsey di incarnare la determinazione e il coraggio di Lyanna ha reso il suo ruolo memorabile e ha contribuito a creare un legame emotivo con il pubblico.

Ripensando a Game of Thrones, è difficile non ricordare le scene in cui Lyanna ha mostrato il suo valore, diventando un’icona per molti. La sua figura continua a essere celebrata, e la sua eredità vive attraverso le parole e le azioni di Bella Ramsey, che continua a crescere come artista e a esplorare nuove opportunità nel mondo del cinema e della televisione.

