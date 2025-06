Bella Ramsay: Ellie in The Last of Us 3 avrà un ruolo ridotto mentre si profila un nuovo progetto Marvel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attrice Bella Ramsay, nota per il suo ruolo di Ellie nella serie HBO “The Last of Us“, ha recentemente confermato che il suo personaggio avrà un’importanza minore nella terza stagione. Questa decisione si allinea con l’orientamento narrativo della serie, che si concentrerà maggiormente su Abby. Nel contesto di queste novità, è emerso un rumor che potrebbe indicare un futuro coinvolgimento di Ramsay in un progetto del Marvel Cinematic Universe .

Il ruolo di Ellie in The Last of Us 3

Nella terza stagione di “The Last of Us“, l’attenzione si sposterà su Abby, un personaggio già noto ai fan della serie. Bella Ramsay ha confermato che il suo ruolo come Ellie sarà ridotto, il che ha suscitato diverse reazioni tra i fan. La scelta di dare maggiore spazio a Abby potrebbe essere legata a un’evoluzione della trama, che mira a esplorare nuove dinamiche e sviluppi narrativi.

Questa decisione non è stata presa alla leggera e riflette una strategia più ampia da parte degli sceneggiatori per mantenere l’interesse del pubblico. Con una narrativa che si evolve, è fondamentale che i personaggi e le loro storie siano in grado di rispecchiare le sfide e i temi contemporanei. La riduzione del ruolo di Ellie potrebbe anche permettere a Ramsay di esplorare altre opportunità professionali, dato che la sua carriera è in rapida ascesa.

Rumor su un possibile ingaggio nella Marvel

Secondo l’insider My Time To Shine Hello, Bella Ramsay potrebbe essere in trattative per un “ruolo importante” all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sebbene al momento si tratti solo di un rumor, l’idea di un coinvolgimento di Ramsay nel MCU ha destato l’interesse di molti fan. La Marvel è nota per la sua capacità di attrarre talenti emergenti e consolidati, e il fatto che Ramsay possa essere considerata per un progetto futuro è un segnale positivo per la sua carriera.

I dettagli su questo potenziale ingaggio rimangono scarsi, ma le speculazioni si concentrano su progetti come il reboot degli X-Men, attualmente in fase di sviluppo. La Marvel ha una lunga storia di incontri con attori per discutere di ruoli futuri, e non è raro che questi colloqui possano portare a collaborazioni fruttuose. Kevin Feige e il suo team sono sempre alla ricerca di nuovi volti per arricchire il loro universo cinematografico, e Bella Ramsay potrebbe essere una scelta interessante.

Le prospettive future di Bella Ramsay

Con il suo ruolo in “The Last of Us” che si riduce, Bella Ramsay avrà più tempo a disposizione per esplorare nuove opportunità lavorative. Questo potrebbe includere non solo il possibile coinvolgimento con la Marvel, ma anche altri progetti cinematografici o televisivi. La sua carriera, già in ascesa, potrebbe subire un ulteriore impulso grazie a questa nuova direzione.

Ramsay ha dimostrato di avere una notevole versatilità come attrice, e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli la rende un’ottima candidata per progetti di grande respiro. La sua disponibilità per nuovi lavori potrebbe portare a collaborazioni interessanti e a ruoli che potrebbero mettere in luce ulteriormente il suo talento.

In attesa di conferme ufficiali riguardo al suo futuro nel MCU, i fan di Bella Ramsay possono continuare a seguirne i progressi, sperando di vederla brillare in nuovi progetti.

