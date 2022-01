Bel-Air: un nuovo teaser trailer del reebot della famosa serie

NBC Universal e Peacock hanno appena rilasciato un nuovo teaser trailer di “Bel-Air”, l’attesissimo reebot della classica sit-com, giustamente intitolato Bel-Air.

Bel-Air: la versione drammatica della sit-con anni Novanta

Nel teaser vediamo Will, interpretato ora da Jabari Banks, nativo di Filadelfia, che vive la sua vita tranquillamente finchè durante una partita di basket si scontra con un altro giocatore. Successivamente, vediamo Will in macchina con sua madre, che a quanto pare lo ha sorpreso con un viaggio in aeroporto: “Starai con tua zia e tuo zio”, dice. Ed è proprio da qui che parte l’avventura del giovane nella ricca Bel-Air.

“Bel-Air” sarà presentato in anteprima su Peacock la domenica del Super Bowl, il prossimo 13 febbraio, con i primi tre episodi che verranno lanciati contemporaneamente, seguiti da un rilascio settimanale. Oltre a Jabari Banks nel cast figurano: Adrian Holmes che interpreta lo zio Phil, Cassandra Freeman nei panni di zia Viv, Olly Sholotan in quelli di Carlton, Coco Jones nel ruolo di Hilary, Akira Akbar in quello di Ashley, Jimmy Akingbola come Geoffrey e Jordan L. Jones come Jazz. Le guest star della prima stagione includono Karrueche Tran, Duane Martin, April Parker Jones, SteVonté Hart, Joe Holt, Scottie Thompson, Jon Beavers e Tyler Barnhardt.

La sinossi ufficiale e il teaser

“Ambientata nell’America moderna, la nuova serie drammatica di un’ora “Bel-Air”, ripropone l’amata sitcom “Il principe di Bel-Air” attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will fa i conti con il potere delle seconde possibilità mentre naviga tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall’unico che abbia mai conosciuto. Prodotto da Will Smith e ispirato da Morgan, il trailer virale di Cooper che ha reinventato l’iconica sitcom degli anni ’90 che ha definito la cultura, “Bel-Air” adotta un approccio fresco e crudo a questo mondo di spavalderia, stile e aspirazione, mentre esplora il complesso viaggio di Will attraverso un obiettivo attuale”.

Roberta Rosella

26/01/2022