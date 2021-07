Being Heumann: il biopic su Judith Heumann diretto da Sian Heder

Judith Heumann raccontata nel biopic “Being Heumann”. La vincitrice del Tony Award, Ali Stroker né indosserà i panni.

Sian Harder dirigerà “Being Heumann”

Sian Heder ha firmato il suo prossimo grande progetto. Il regista è ufficialmente incaricato di adattare il libro di memorie dell’attivista per la disabilità Judith Heumann, “Being Heumann”, in un lungometraggio. Secondo Deadline, Apple Original Films ha ottenuto i diritti per adattare il film in un pacchetto. Heder dovrebbe scrivere e dirigere il film come parte del suo accordo generale con la compagnia

Tuttavia, non è l’unico nome attualmente associato al progetto. Ali Stroker, che è diventato il primo attore ad esibirsi a Broadway e a vincere un Tony mentre usava una sedia a rotelle per muoversi, dovrebbe interpretare Heumann nel film. David Permut aiuterà a produrre il film con Heder sotto la sua compagnia, Permut Productions. La stessa Heumann sarà accreditata come produttrice esecutiva insieme alla co-autrice di “Being Heumann” Kristen Joiner.

La lotta per i diritti dei disabili

Il film ripercorrerà la vita di Heumann, dalla sua contrazione della poliomielite a cinque anni fino ai suoi storici successi politici. Fleming Jr. ha anche riferito che l’organizzazione dell’attivista della famosa protesta 504 Sit-In del 1977 sarà il fulcro del film. Questa, insieme al suo altro lavoro da attivista, è stata descritta nell’acclamato documentario “Crip Camp” di Netflix.

“Being Heumann” sembra essere perfetto per tutti gli attaccati.”Nella sua recensione di CODA al Sundance, Perri Nemiroff ha elogiato la direzione di Heder, affermando che “[evidenzia] le sue più grandi risorse con sensibilità e anima” per tutta la sua durata. Anche Stroker sembra una decisione importante per il casting. Si stanno facendo progressi nei media per interpretare e ritrarre accuratamente le persone disabili, ma i progressi sono ancora relativamente lenti. Scegliere un’attrice che usa una sedia a rotelle per interpretare Heumann è importante non solo per la rappresentazione, ma anche per l’accuratezza storica.

“Being Heumann” non ha ancora una data di uscita

Francesca Reale

23/07/2021