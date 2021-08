Behind the Monsters: la docuserie sulle icone più terrificanti dell’horror

“Behind the Monsters” debutterà giusto in tempo per Halloween con sei episodi su Shudder di AMC

La docuserie dedicata ai cattivi più iconici dell’horror

Shudder, il servizio di streaming horror premium di AMC Networks, ha appena annunciato “Behind the Monsters”, una nuova docuserie che esamina alcuni dei cattivi più iconici dell’horror. Ogni episodio si concentrerà su un singolo personaggio, con interviste agli scrittori, registi e attori che li hanno resi famosi.

Impressionante è l’elenco degli intervistati per ogni episodio. Lo scrittore di “Child’s Play” Don Mancini, il regista Tom Holland e le star Catherine Hicks e Brad Dourif che appaiono nell’episodio di Chucky. L’episodio di Candyman conterrà i registi sia dell’originale del 1992, Bernard Rose, sia dell’attesissimo sequel del 2021, Nia DaCosta. Diversi episodi presentano anche designer di effetti speciali, per offrire approfondimenti su alcuni degli effetti più inquietanti di film come “Friday the 13th” e “A Nightmare on Elm Street”.

Il direttore generale di Shudder, Craig Engler, ha sottolineato il significato culturale di questi personaggi in una dichiarazione: “Nella storia del cinema, solo una manciata di star e personaggi come Topolino o Marilyn Monroe sono saliti all’apice della fama per diventare immediatamente riconoscibili in tutto il mondo. Eppure, in qualche modo, un piccolo gruppo di mostri che ha avuto il suo inizio nei film horror a basso costo hanno trasceso le loro umili origini per diventare icone della cultura pop internazionale. “Behind the Monsters” racconterà la storia della loro improbabile ascesa alla fama, dalle idee che li hanno ispirati al segno indelebile che hanno lasciato nel mondo”.

Behind the Monster: la regia e le interviste della docuserie

Collocare la popolarità di questi personaggi nel contesto sia della storia folcloristica che del più ampio mondo della cultura pop è sufficiente per sembrare affascinante anche ai non fan dell’horror. Prendendo il via giusto in tempo per Halloween, la formazione annunciata per la stagione di sei episodi include Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Candyman, Chucky e Pinhead.

La Docuserie è scritta e diretta da Gabrielle Binkley e Anthony Uro, ed include anche interviste con altri registi horror. Tra quelli già citati, troveremo anche Jeffrey Reddick di “Final Destination”, April Wolfe di “Black Christmas” e David Bruckner del reboot di “Hellraiser.” Binkley e Uro hanno anche contattato esperti dell’horror per interviste, tra cui la scrittrice e produttrice di documentari Horror Noire Ashlee Blackwell, i presentatori di “The Last Podcast on the Left” Ben Kissel e Henry Zebrowski e il produttore di Blumhouse Ryan Turek, oltre alle icone drag dei Boulet Brothers e Pesche Cristo.

“Behind the Monsters” debutta su Shudder il 26 ottobre.

Francesca Reale

18/08/2021