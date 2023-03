Beau ha paura: il nuovo horror con Joaquin Phoenix in uscita ad aprile

Beau ha paura è il nuovo film horror di Ari Aster. In uscita ad aprile con il premio Oscar Joaquin Phoenix come protagonista, arriverà nei cinema italiani distribuito da I Wonder Pictures. La storia parla di un individuo paranoico che deve affrontare una strabiliante odissea per tornare a casa da sua madre. La critica lo ha già definito come un film audace e genialmente adrenalinico.

Ari Aster tonerà a stupire il pubblico dopo Hereditary, presentato nel 2018 al Sundance Film Festival e Midsommar, inserito tra i 10 migliori film indipendenti del 2019 dal Board of Review Awards. Beau ha paura, sarà prodotto da A24, da Lars Knudsen e dal magistrale Ari Aster. La A24 è una delle case di produzione maggiormente candidate agli Oscar. I film in questione sono Everything Everywhere All at Once e The Whale. Joaquin Phoenix è attualmente impegnato con le riprese di Joker: Folie à Deux, al fianco di Lady Gaga.

Il protagonista sarà affiancato nel nuovo film da Nathan Lan. L’attore è stato premiato lo scorso anno con un Emmy come miglior guest star in una serie comedy, Only Murders in the Building. Farà parte del cast anche la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di un Grammy Patti LuPone.

La pellicola, descritta come “visionaria e fantasmagorica”, intreccia mistero ed humor nero in un viaggio folle ed immersivo. Questo rappresenterà un passo importante per la carriera di Ari Aster, in grado di imporsi nel panorama dell’horror con soli due film. Nei già citati Hereditary– Le radici del male e Midsommar– Il villaggio dei dannati, ha lavorato al fianco di talenti come Robert Eggers, Jordan Peele, Julia Ducournau ed Ana Lily Amirpour. In attesa di conoscere la data esatta d’uscita di Beau ha paura, vi lasceremo il trailer del film.