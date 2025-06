Battiti Live 2025: ex allievi di Amici nel corpo di ballo dell’evento musicale a Molfetta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La musica torna a farla da protagonista con l’atteso evento Cornetto Battiti Live 2025, che si svolgerà a Molfetta, in Puglia. Questo festival musicale, ormai un appuntamento fisso dell’estate italiana, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e ballerini, tra cui alcuni ex allievi del noto talent show Amici. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi e Alvin, con l’aggiunta di Nicolò De Devitiis, che ha già dimostrato il suo talento sia in televisione che sui social. L’evento si articolerà in cinque serate, le quali verranno registrate e trasmesse su Canale 5 nel mese di luglio, con repliche su La 5 e Mediaset Extra.

La conduzione dell’evento e le novità

L’edizione di quest’anno di Battiti Live si preannuncia ricca di sorprese e novità. Ilary Blasi e Alvin, volti noti della televisione italiana, guideranno il pubblico attraverso le serate di musica e spettacolo. La presenza di Nicolò De Devitiis, una figura emergente nel panorama televisivo, aggiunge un ulteriore elemento di freschezza all’evento. De Devitiis ha già conquistato il pubblico con il suo stile coinvolgente e la sua capacità di interagire con gli spettatori, sia in studio che sui social media. Questo mix di esperienze e personalità promette di rendere Battiti Live 2025 un evento memorabile.

I ballerini di Amici sul palco

Un aspetto distintivo di Battiti Live è la presenza di ballerini provenienti dal talent show Amici, che da anni arricchiscono le performance degli artisti sul palco. Quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Martina Miliddi, ex allieva della ventesima edizione di Amici, sarà tra i ballerini protagonisti. La sua esperienza e il suo talento la rendono una figura di riferimento nel corpo di ballo. Insieme a lei, danzeranno anche altri ex allievi, tra cui Maddalena Svevi, Giovanni Tesse e Marisol Castellanos, vincitrice del circuito danza di Amici 23. Questi artisti porteranno sul palco non solo la loro abilità tecnica, ma anche l’emozione e la passione che caratterizzano le loro esibizioni.

Nuovi ingressi nel corpo di ballo

Battiti Live 2025 accoglie anche nuovi talenti provenienti dall’ultima edizione di Amici. Alessio Di Ponzio, che ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio, è stato sorpreso dalla proposta di Maria De Filippi di rientrare nella prossima edizione. La sua determinazione e il desiderio di tornare a esibirsi lo rendono un’aggiunta interessante al corpo di ballo. Un’altra new entry è Asia De Figlio, una giovane ballerina romana che ha fatto parte della squadra di Emanuel Lo. Nonostante la sua eliminazione alla prima puntata del serale, Asia ha dimostrato di avere un grande potenziale e la sua partecipazione a Battiti Live rappresenta un’importante opportunità per la sua carriera.

Un evento da non perdere

Con un mix di artisti affermati e nuovi talenti, Battiti Live 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo. La location di Molfetta, con il suo fascino e la sua bellezza, farà da cornice a serate indimenticabili, ricche di emozioni e performance straordinarie. Gli spettatori possono aspettarsi un programma variegato, che unisce diversi generi musicali e stili di danza, creando un’atmosfera di festa e celebrazione. Con la partecipazione di ex allievi di Amici, l’evento si conferma come un’importante piattaforma per i giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a un vasto pubblico.

