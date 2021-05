Batman: The Long Halloween, Part One e il ruolo di Catwoman

La serie animata “Batman: he Long Halloween, Part One” vede Catwoman come tra i personaggi più irriverenti. La sua voce è doppiata da Naya Rivera nella sua interpretazione finale dopo la morte.

Batman: alcune immagini della serie animata

La Warner Bros. ha rilasciato una nuova serie di immagini da “Batman: The Long Halloween, Part One” incentrate su Selina Kyle, alias Catwoman, doppiata dalla compianta Naya Rivera. Catwoman è uno dei personaggi più iconici dell’universo di Batman e in “The Long Halloween”, il cattivo / alleato gioca un ruolo importante.

Per catturare il pericoloso Holiday Killer, Batman (Jensen Ackles) trova alleati su entrambi i lati della legge lavorando con il commissario James Gordon (Billy Burke) e il procuratore distrettuale Harvey Dent (Josh Duhamel), così come il famigerato ladro di gioielli Catwoman . In una delle immagini, possiamo vedere Catwoman che conduce Batman alla scorta di denaro del mafioso Carmine Falcone (Titus Welliver), una grande vittoria per l’eroe. Tuttavia, Selina gioca da entrambe le parti ed è difficile per Bruce fidarsi del ladro.

Il cast dei doppiatori

“Batman: The Long Halloween” adatta uno dei più iconici personaggi dei fumetti di Batman, scritto da Jeph Loeb con i disegni di Tim Sale e pubblicato tra il 1996 e il 1997. Con una narrazione che si estende per un anno intero, The Long Halloween funge anche da storia delle origini del il cattivo Two-Faces, esplorando la complessa moralità dell’universo dell’antieroe.

Il cast vocale di “The Long Halloween” include anche Troy Baker come Joker, Fred Tatasciore come Solomon Grundy, Katee Sackhoff come Poison Ivy, Alastair Duncan come Alfred, Amy Landecker come Barbara Gordon, David Dastmalchian come Calenda Man, Julie Nathanson come Gilda Dent e Jack Quaid nel ruolo di Alberto, con voci aggiuntive di Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray e Jim Pirri.

La prima parte di “Batman: The Long Halloween” mostrerà la morte di Harvey Dent e verrà distribuita il 22 giugno. La seconda parte aumenterà la violenza e riunirà molti supercriminali quando sarà distribuito il 27 luglio.

Francesca Reale

28/05/2021