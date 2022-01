Batgirl: Il ritorno di Vicki Vale e la Corte dei Gufi

Il mondo dei film DC live-action sta per ricevere alcune interessanti evoluzioni. Questo sembra già essere il caso del film “Batgirl” della HBO Max, che porterà Barbara Gordon (Leslie Grace) sullo schermo con grande clamore. La produzione del film, a Glasgow è stata stracolma di vari Easter Egg e riferimenti a diversi aspetti della tradizione DC. Le ultime foto dietro le quinte mostrano legami diversi con il tradizionale Batman.

Su Twitter le immagini ufficiali dietro le quinte

BatgirlUna copertina di una rivista, avvistata sul set, presenta una retrospettiva fotografica per Vicki Vale, interpretata per l’ultima volta da Kim Basinger in Batman del 1989 insieme a Michael Keaton, già confermato per riprendere il suo ruolo in “Batgirl”.

Una seconda copertina di una rivista presenta un numero di Gotham Tattler incentrato sulla Corte dei gufi , che fa chiaramente riferimento alla “società segreta”, dice persino che “un ex bambino star del circo” è stato quasi reclutato dal gruppo. Un’ulteriore copertina di una rivista presenta anche l’ultimo riconoscimento a Dinah Lance / Black Canary (Jurnee Smollett).

Anche se resta da vedere esattamente in che modo queste copertine di riviste saranno presenti in Batgirl, forniscono alcuni frammenti interessanti.

“Batgirl” è diretto da Bad Boys For Life , Bilall Fallah e Adil El Arbi, ed è scritto da Christina Hodson. Il film vedrà Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon/Batgirl, e dovrebbe anche vedere il ritorno di JK Simmons nei panni del Commissario. James Gordon e Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman, con Brendan Fraser che si unirà al cast come Firefly e Jacob. Scipione, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai hanno recitato in ruoli attualmente sconosciuti.

14/01/2021

Michela De Paolis