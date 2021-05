I registi di “Bad Boys for Life” Adil El Arbi e Bilall Fallah sono stati scelti per dirigere il prossimo film della DC “Batgirl” alla Warner Bros.

“Batgirl” incentrato sulla figlia di Gordon

Christina Hodson è lo sceneggiatore del nuovo film di supereroi, incentrato su Barbara Gordon, la figlia del commissario di polizia di Gotham City James Gordon. Hodson, ha sceneggiato anche “Bumblebee” e “Birds of Prey”, oltre il nuovo film della DC “Flash”.

Il film di “Batgirl” è in programma per HBO Max ed è prodotto da Kristin Burr. Il personaggio, notoriamente interpretato dalla defunta Yvonne Craig, è stato inizialmente introdotto come parte della serie TV “Batman” nel 1967. L’ultima apparizione sul grande schermo di Batgirl è stata nel 1997 in “Batman & Robin”, con Alicia Silverstone che ha assunto il ruolo.

I registi di “Bad Boys for Life”

El Arbi e Fallah hanno recentemente diretto il terzo capitolo del franchise interpretato da Will Smith e Martin Lawrence, incassando 426 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo.

Dopo il successo di “Bad Boys”, El Arbi e Fallah sono stati assunti come co-showrunner di “Ms. Serie Marvel”. Il duo ha anche diretto diversi episodi dello spettacolo, che dovrebbe debuttare su Disney Plus. La scorsa settimana, Variety ha riferito in esclusiva che la serie – incentrata sull’adolescente musulmano americano diventato supereroe Kamala Khan (interpretato da Iman Vellani) – ha terminato la produzione.

