Basket: La Rai trasmetterà in diretta gli Europei 2025 delle Nazionali italiana maschile e femminile

Il basket italiano si prepara a tornare sotto i riflettori grazie a un nuovo accordo tra la Rai e DAZN, che consente alla televisione di Stato di trasmettere in chiaro tutte le partite delle Nazionali maschile e femminile agli Europei del 2025. Questo evento sportivo, che si svolgerà tra giugno e settembre, vedrà le due squadre italiane competere con le migliori formazioni del continente europeo, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire ogni momento delle competizioni.

Dettagli sui tornei europei di basket

I tornei europei di basket seguiranno una struttura consolidata, con una fase iniziale a gironi e una fase finale ad eliminazione diretta. Per le donne, il torneo prevede quattro gruppi da quattro squadre, mentre per gli uomini ci saranno quattro gironi composti da sei squadre ciascuno. Questa formula permette di garantire un’intensa competizione, con le squadre che si sfideranno per ottenere un posto nella fase successiva.

Le Nazionali italiane, entrambe pronte a dare il massimo, affronteranno avversari di alto livello. La fase a gironi rappresenta un’importante opportunità per le squadre di accumulare punti e dimostrare il proprio valore sul campo, prima di passare alle fasi decisive del torneo.

Le prime partite delle Nazionali italiane

Le Azzurre, guidate dall’allenatore Andrea Capobianco, esordiranno il 18 giugno 2025 a Bologna nel Girone B, dove affronteranno la Serbia. La squadra proseguirà la sua avventura il 19 giugno contro la Slovenia, per poi chiudere la fase a gironi il 21 giugno contro la Lituania. Ogni partita si svolgerà nel capoluogo emiliano, creando un’atmosfera di grande supporto da parte del pubblico locale.

Gli Azzurri, sotto la guida di Gianmarco Pozzecco, inizieranno il loro percorso a Cipro, nel Girone C. La prima sfida è programmata per il 28 agosto 2025 alle 20:30 a Limassol, dove affronteranno la Grecia, una delle squadre più temibili del torneo, con i celebri fratelli Antetokounmpo in campo. Gli altri avversari includono la Spagna, campione in carica, la Georgia, la Bosnia Erzegovina e i padroni di casa di Cipro.

La diretta televisiva delle gare

La Rai si impegna a garantire la diretta televisiva di tutte le partite delle Nazionali italiane, trasmettendo gli incontri su Rai 2, Rai 3 e/o Rai Sport. Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di basket, che potranno seguire le gare in tempo reale e sostenere le proprie squadre. Inoltre, la Rai trasmetterà anche le finali degli Europei, assicurando una copertura completa dell’evento, indipendentemente dalla presenza di una squadra italiana in finale.

Con questo accordo, la Rai dimostra il suo continuo impegno nel promuovere lo sport e nel garantire ai tifosi la possibilità di seguire le competizioni più importanti. Gli Europei di basket del 2025 promettono di essere un evento emozionante, ricco di sfide e sorprese, e la diretta televisiva rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati.

