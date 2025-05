Barbara Foria sorprende Antonella Clerici in una puntata frizzante di “È sempre mezzogiorno”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nella recente puntata di “È sempre mezzogiorno”, il popolare programma culinario di Rai Uno, la conduttrice Antonella Clerici ha accolto l’attrice e conduttrice Barbara Foria, creando un’atmosfera di divertimento e complicità. Durante l’intervista, le due donne hanno condiviso momenti di leggerezza e risate, rivelando anche alcune delle loro passioni in comune. Questo incontro ha messo in luce non solo la professionalità di entrambe, ma anche il loro lato umano e affettuoso.

Un incontro tra donne di talento

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha espresso il suo apprezzamento per Barbara Foria, sottolineando la sua simpatia e il suo carisma. “Questa donna così simpatica e divertente… A me piacciono le donne divertenti, ma anche di grande personalità… Lo sai che abbiamo tanti punti in comune?” ha dichiarato la Clerici, evidenziando l’affinità tra le due. Barbara Foria ha confermato questa connessione, rivelando che entrambe condividono una passione per il calcio, un tema che ha suscitato ilarità e complicità tra le due.

Tuttavia, il momento più esilarante è arrivato quando Antonella ha chiesto a Barbara di fare lo spelling di una parola, ricordando una gaffe del passato. “Spieghiamolo bene perché se no escono cose…” ha esclamato la Clerici, mentre l’attrice, con un sorriso, ha risposto: “Io non mi arrischierei con lo spelling… Già stavo sudando…”. Questo scambio ha messo in evidenza non solo la spontaneità delle due donne, ma anche la loro capacità di divertirsi insieme, creando un’atmosfera leggera e coinvolgente per il pubblico.

La bellezza dello studio di “È sempre mezzogiorno”

Dopo il divertente scambio di battute, Antonella ha invitato Barbara a sedersi sulla famosa altalena del programma, dove hanno continuato a chiacchierare. In questo contesto, Barbara ha espresso la sua ammirazione per lo studio di “È sempre mezzogiorno”, definendolo “fiabesco”. La Clerici ha colto l’occasione per ribadire il suo affetto per il luogo di lavoro, affermando: “Posso dire una cosa che adesso farà arrabbiare tutti? Questo è lo studio più bello della Rai… Non c’è un solo studio più bello… Mi dispiace per gli altri, ma questo è lo studio più bello di tutta la Rai…”. Questa affermazione ha suscitato sorrisi e approvazioni, sottolineando il legame speciale che Antonella ha con il suo programma.

Il sogno di essere imitata

Nel corso dell’intervista, Antonella Clerici ha anche toccato un tema personale, parlando della sua voglia di essere imitata. “A me non ha mai imitato nessuna… Mai nessuna… Mi piacerebbe molto… Io non sono una che si arrabbia, anzi io mi divertirei da morire… Io aspetto che qualcuno mi imiti nella vita con tutti i difetti più brutti e più divertenti…” ha confessato. Questa dichiarazione ha rivelato un lato inedito della conduttrice, mostrando la sua apertura e il suo spirito giocoso.

Barbara Foria, cogliendo l’occasione, ha fatto sapere che sta studiando Antonella per preparare una sua imitazione. “Ti sto studiando…” ha detto, creando un momento di attesa e curiosità tra il pubblico. Questo scambio ha non solo intrattenuto gli spettatori, ma ha anche messo in evidenza la stima reciproca tra le due professioniste del mondo dello spettacolo.

La puntata di “È sempre mezzogiorno” con Barbara Foria ha dimostrato come il talento e la simpatia possano creare un’atmosfera unica, capace di coinvolgere e divertire il pubblico, rendendo ogni incontro un momento speciale da ricordare.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!