Barbara d’Urso non avrà spazio nel day time della Rai: le dichiarazioni di Angelo Mellone

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La questione riguardante la presenza di Barbara d’Urso nel palinsesto della Rai ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di televisione. Durante l’ultima puntata di “Tv Talk“, il Direttore della Direzione Intrattenimento day time della Rai, Angelo Mellone, ha affrontato il tema, chiarendo la posizione della rete riguardo alla conduttrice. In un contesto in cui si discute di rinnovamenti e cambiamenti nel panorama televisivo, le parole di Mellone offrono uno spaccato della situazione attuale.

La risposta di Angelo Mellone sulla presenza di Barbara d’Urso

Nel corso della trasmissione “Tv Talk“, Angelo Mellone è stato interpellato riguardo alla possibilità di includere Barbara d’Urso nel suo team di conduttori per il day time della Rai. La domanda è emersa dopo che la conduttrice ha rilasciato un’intervista al periodico “Sette“, nella quale ha parlato di vari aspetti della sua carriera e delle sue esperienze nel mondo della televisione. Tuttavia, Mellone ha risposto in modo chiaro e diretto, affermando di non aver letto l’intervista e specificando che Barbara d’Urso non sarà parte del palinsesto della prossima stagione.

Il Direttore ha sottolineato che la squadra di conduttori è già stata completamente confermata, lasciando intendere che non ci sia spazio per ulteriori inserimenti. Ha dichiarato: “La Rai ha i suoi, almeno nella fascia del day time abbiamo al momento tendenzialmente confermato tutto l’impianto… Per ora siamo al completo…”. Questo chiarimento ha messo fine alle speculazioni riguardo a un possibile ritorno della d’Urso in Rai, almeno nel breve termine.

La stima di Mellone per Barbara d’Urso

Nonostante la chiusura netta riguardo alla sua presenza nel day time, Angelo Mellone ha espresso un sincero apprezzamento per Barbara d’Urso, definendola “una grandissima professionista”. Questo riconoscimento da parte di un importante esponente della Rai evidenzia il valore che la conduttrice ha nel panorama televisivo, nonostante le attuali circostanze. Mellone ha voluto chiarire che la decisione di non includerla nel palinsesto non è legata a una mancanza di rispetto o di considerazione nei suoi confronti, ma piuttosto a una questione di programmazione e di scelte già fatte.

Possibilità future per Barbara d’Urso in Rai

Angelo Mellone ha anche lasciato aperta una porta per il futuro, affermando che “mai dire mai” riguardo a un possibile inserimento di Barbara d’Urso in Rai. Questa affermazione ha alimentato le speranze dei fan, che potrebbero vedere la conduttrice tornare in onda in un secondo momento. Mellone ha anche accennato alla possibilità di includerla nella squadra di “Tv Talk“, suggerendo che ci potrebbero essere opportunità di collaborazione in altri contesti, anche se non nel day time.

In un’altra parte della trasmissione, Mellone ha parlato di un suo personale rammarico riguardo alla chiusura di “Binario 2“, un programma che aveva ideato e che ha definito un “cruccio personale”. Ha riconosciuto che, sebbene fosse un’idea originale, non si adattava perfettamente alla fascia oraria in cui era stato programmato. Questo commento mette in luce le sfide che i direttori devono affrontare nel bilanciare creatività e programmazione.

La situazione attuale di Barbara d’Urso nel panorama televisivo rimane quindi incerta, ma le parole di Angelo Mellone offrono un quadro chiaro delle scelte della Rai e della considerazione che la conduttrice continua a ricevere nel settore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!