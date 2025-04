Bando per l’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto a Porto Santo Stefano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Pop Corn Festival del Corto, una manifestazione dedicata ai cortometraggi, si prepara a tornare a Porto Santo Stefano, Monte Argentario, dal 25 al 27 luglio 2025. Gli appassionati di cinema e i cineasti emergenti possono ora partecipare al concorso, il cui bando è stato recentemente pubblicato. Gli interessati hanno tempo fino al 2 giugno 2025 per iscriversi e presentare le proprie opere, con la possibilità di vincere premi in denaro e altre opportunità di visibilità.

Dettagli del concorso e scadenze

Il concorso del Pop Corn Festival del Corto è aperto a tutti i cineasti, che possono presentare cortometraggi in tre categorie: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione. Ogni cortometraggio deve avere una durata massima di 20 minuti, titoli di testa e coda inclusi. Quest’anno, il tema centrale del festival è “Impronte, tracce di vita“, un invito a riflettere sulle esperienze e le storie che ci definiscono.

Le opere possono essere presentate in vari formati, tra cui MOV, AVI, MP4 e BLU-RAY. È interessante notare che sono accettati anche cortometraggi realizzati con dispositivi mobili come smartphone e GoPro. Inoltre, non ci sono restrizioni riguardo a opere già premiate o partecipanti ad altri festival, offrendo così una grande opportunità di visibilità. Ogni partecipante può iscrivere una o più opere, con una quota di iscrizione di 10 euro. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 2 giugno 2025.

Premi e riconoscimenti

Il festival offre una serie di premi significativi, con un focus particolare sul riconoscimento delle opere più originali e meritevoli. Il Premio Raffaella Carrà, del valore di 4.000 euro, sarà assegnato al cortometraggio con l’idea più innovativa, il quale sarà anche proiettato al Sudestival, il Festival del Cinema di Monopoli, in un gemellaggio che arricchisce entrambe le manifestazioni.

Per quanto riguarda le categorie specifiche, il Miglior Corto nella sezione “Corti Italiani” riceverà un premio di 1.000 euro e il trofeo del Pop Corn Festival. Lo stesso premio sarà conferito ai vincitori delle categorie “Corti Internazionali” e “Corti d’Animazione“. Inoltre, il festival prevede il Premio Panalight, che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva del valore complessivo di 8.000 euro.

Altri premi e giuria

Il Pop Corn Festival del Corto non si limita ai premi monetari. Sono previsti anche riconoscimenti speciali, come il Premio Mujeres del Cinema, dedicato ai cortometraggi realizzati da donne o che trattano tematiche femminili. Un’altra novità di quest’edizione è il Premio Crew United, che offre una membership al network di professionisti dell’industria audiovisiva in Europa, fondamentale per chi lavora nel settore.

Inoltre, il Premio Inlusion Creative Hub sarà assegnato al Miglior Corto Italiano e al Miglior Corto Internazionale, offrendo tre giorni di color grading con professionisti del settore. Per il Miglior Corto d’Animazione, sono previsti tre giorni di sala mix con un fonico. Infine, il Premio del Pubblico, assegnato tramite una Giuria Popolare, incoronerà il miglior corto del festival, mentre saranno conferite Menzioni Speciali dal Moscerine Film Festival e dal Vision 2030, festival di Cinema Sostenibile di Noto.

Per ulteriori dettagli e informazioni, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del festival.

