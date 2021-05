Mel Gibson ed Elisha Cuthbert aiuteranno Josh Duhamel a realizzare il crimine perfetto in “Bandit”.

Bandit: un thriller d’azione

Il thriller d’azione è diretto da Allan Ungar (“Gridlocked”) ed è scritto da Kraig Wenman. Il film è basato sul romanzo best-seller dell’autore Robert Knuckle e sulle interviste del giornalista Ed Arnold con Gilbert Galvan Jr. Egli si chiamava Robert Whiteman quando fu soprannominato il bandito volante per aver portato a termine con successo 63 rapine in banche e gioiellerie durante una famigerata follia criminale .

“Bandit” segue il criminale in carriera (Duhamel) dopo che è scappato da una prigione degli Stati Uniti e ha attraversato il confine con il Canada, dove assume una nuova identità. Dopo essersi innamorato e sposato, afferma di accettare un lavoro come consulente di sicurezza itinerante, ma i suoi audaci crimini continuano. Dopo che si è rivolto al gangster Tommy (Gibson) per un investimento, la sua carriera diventa più complicata e viene coinvolto nella più grande rapina nella storia canadese, quella che lo pone al centro di una caccia all’uomo attraverso il paese.

Una storia canadese

“Bandit” è prodotto da Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions ed Eric Gozlan di Goldrush Entertainment.

“Siamo entusiasti di lavorare con questo incredibile cast per raccontare questa storia ricca di azione”, hanno detto Yale Levine e Beckerman. Gozlan ha aggiunto: “Portare questa incredibile storia canadese al pubblico internazionale è un’emozione, e la storia non potrebbe essere in mani migliori con Allan Ungar al timone e il nostro cast incredibilmente talentuoso”.

I crediti di Gibson includono i franchise “Mad Max” e “Lethal Weapon”, così come il premio Oscar “Braveheart”. Recentemente è apparso in “Boss Level” e ha ottenuto una nomination all’Oscar per la regia di “Hacksaw Ridge”. I film in arrivo includono “Father Stu”, con Mark Wahlberg.

Cuthbert ha recentemente terminato la produzione di “The Cellar” con Eoin Macken. Altri crediti includono “The Ranch”, con Ashton Kutcher, “Happy Endings” e “24.” Sullo schermo, ha recitato in “La ragazza della porta accanto” e “Old School”.

Duhamel attualmente recita nella serie originale di Netflix “L’eredità di Giove” basata sull’omonima serie a fumetti. Ha fatto il suo debutto alla regia lo scorso anno con “The Buddy Games”, che ha anche co-scritto, co-prodotto e interpretato. Successivamente, può essere visto in “Shotgun Wedding” al fianco di Jennifer Lopez.

Maria Bruna Moliterni

20 ⁄ 05 ⁄ 2021