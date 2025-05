Bandersnatch: L’addio a un esperimento interattivo di Black Mirror su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’uscita di Bandersnatch dal catalogo di Netflix segna la fine di un capitolo controverso nella storia della serie Black Mirror. Questo episodio interattivo, pur non avendo conquistato completamente il pubblico e la critica, ha lasciato un segno indelebile nel panorama delle narrazioni digitali. La trama, che mescola elementi di thriller e introspezione psicologica, ha offerto agli spettatori un’esperienza unica, simile a quella di un videogioco, in perfetta sintonia con il tema centrale della serie.

La trama di Bandersnatch

Il protagonista di Bandersnatch è Stefan Butler, un giovane programmatore che affronta un passato tormentato mentre cerca di sviluppare un videogioco ispirato a un romanzo inquietante. Questo libro, scritto da Jerome F. Davies, ha portato il suo autore alla follia, un destino che sembra incombere anche su Stefan. La narrazione si sviluppa in modo interattivo, con gli spettatori che devono prendere decisioni cruciali per guidare il protagonista attraverso una serie di scelte che influenzano il suo percorso e il suo destino.

Ogni decisione presa dagli spettatori porta a esiti diversi, creando una trama ramificata che esplora il confine tra realtà e illusione. In uno dei finali, Stefan compie un atto estremo, uccidendo suo padre, un gesto che lo conduce a una breve notorietà nel mondo dei videogiochi. Tuttavia, il suo successo è di breve durata, poiché il crimine viene scoperto e il gioco viene ritirato dal mercato. Anni dopo, la figlia di Colin Ritman, Pearl, cerca di riprendere il lavoro del padre, ma si ritrova a vivere le stesse inquietudini di Stefan, mettendo in discussione la sua stessa realtà.

Le scelte e le conseguenze

Bandersnatch si distingue per la sua struttura narrativa complessa, dove ogni scelta ha un peso significativo. In una delle linee narrative, Stefan uccide suo padre, ma viene arrestato quasi immediatamente. In un’altra possibilità, il giovane finisce in prigione dopo aver commesso un omicidio, continuando a disegnare simboli che richiamano la follia dell’autore del romanzo. Le scelte degli spettatori non solo determinano il destino di Stefan, ma riflettono anche la fragilità della sua psiche, in un gioco di specchi tra il protagonista e il pubblico.

Un momento particolarmente drammatico si verifica quando Stefan, in preda alla confusione, litiga con la figura della psicoanalista che lo sta aiutando a elaborare il lutto per la perdita della madre. Qui, il giovane esprime la sua convinzione che le sue azioni siano controllate da forze esterne, un tema ricorrente che sottolinea la manipolazione della realtà in cui si trova immerso.

Un finale sorprendente e le sue implicazioni

Il finale di Bandersnatch è caratterizzato da colpi di scena che mettono in discussione la percezione degli spettatori. In una delle linee narrative, si scopre che Stefan non è altro che un attore di nome Mike, il cui padre è il regista del film. Questo ribaltamento di prospettiva destabilizza ulteriormente il pubblico, costringendolo a riconsiderare tutto ciò che ha visto fino a quel momento.

In alternativa, se Stefan decide di interrompere la terapia e unirsi a Colin, i due si immergono in una discussione sul concetto di realtà, culminando in un finale drammatico in cui Stefan potrebbe anche decidere di suicidarsi. Se, invece, il giovane assume le pillole della psicoanalista, il risultato è un finale deludente che lo condanna all’oblio.

Infine, un’altra possibilità narrativa riporta Stefan sul pullman iniziale, dove estrae il nastro di Bandersnatch, suggerendo che la storia potrebbe non essere finita. Questa apertura a nuove interpretazioni e finali multipli ha reso Bandersnatch un’opera innovativa, capace di sfidare le convenzioni della narrazione tradizionale e di coinvolgere gli spettatori in un’esperienza interattiva senza precedenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!