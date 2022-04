Ballerina: quest’estate le riprese dello spin-off di “John Wick”

Ancora notizie dal CinemaCon di Las Vegas! Lionsgate ha dato degli aggiornamenti sullo spin-off dell’universo John Wick, dal titolo “Ballerina”.

Ballerina: partenza delle riprese in estate per lo spin-off di John Wick

Il più grande franchise dell’ultimo decennio di Lionsgate è stato sicuramente quello con protagonista “John Wick”, interpretato dal mitico Keanu Reeves. Mentre l’attenzione dei fan della saga è tutta su “John Wick 4”, in uscita il prossimo anno, lo spin-off con protagonista Ana De Armas dal titolo “Ballerina” sta andando avanti tanto che Lionsgate stessa ha annunciato che le riprese del film inizieranno questa estate.

Il film sarà diretto da Len Wiseman già regista di “Underworld” a partire da una sceneggiatura di Shay Hatten, noto per “John Wick 3 – Parabellum” e “L’esercito dei morti”.

Protagonista della storia è un’assassina, interpretata da de Armas, decisa a vendicare l’uccisione della sua famiglia. Il personaggio di de Armas ha fatto una piccola apparizione in “Parabellum” nei panni di una giovane ballerina che, all’epoca, si stava allenando per diventare un’assassina.

L’uscita del primo “John Wick” nel 2014 ha sicuramente dato nuova linfa vitale al genere action. Sapere che de Armas è protagonista di questo spin-off d’azione dovrebbe entusiasmare ancor di più i fan. Il suo piccolo ruolo nel film di James Bond dell’anno scorso “No Time to Die” è stato degno di nota, e il suo carisma non smetterà di ammaliare il pubblico nel thriller di spionaggio Netflix “The Grey Man” disponibile entro la fine dell’anno.

Ana de Armas, una stella nel firmamento di Hollywood

Ana de Armas si è dimostrata nel corso del tempo uno dei migliori talenti dell’Hollywood attuale. “Blade Runner 2049”, “Knives Out” e “Acque profonde” hanno mostrato la sua bravura come attrice. Oltre a questo progetto c’è inoltre molta attesa per il biopic Netflix su Marilyn Monroe dal titolo “Blonde” che uscirà entro la fine dell’anno.

Wiseman, oltre a “Underworld”, ha mostrato il suo talento con gli action “Live Free” e “Die Hard”. Il prossimo film della saga, “John Wick 4”, uscirà nelle sale americane il 24 marzo 2023.

Dovremmo presto ricevere maggiori informazioni su “Ballerina” per quel che concerne il cast e una potenziale data di uscita.

Fonte: Collider

Roberta Rosella

29/04/2022