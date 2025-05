Ballerina: il primo blockbuster hollywoodiano in Russia dal conflitto in Ucraina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia dell’uscita di “Ballerina” in Russia segna un momento significativo nel panorama cinematografico internazionale, poiché rappresenta il primo grande film di Hollywood a debuttare in questo territorio dall’inizio del conflitto in Ucraina. Questo spin-off del celebre franchise di John Wick, con Ana de Armas nel ruolo principale e la partecipazione di Keanu Reeves, suscita grande attesa tra gli appassionati di cinema. Le previsioni per il box office sono già oggetto di discussione, con stime che indicano un debutto negli Stati Uniti compreso tra i 30 e i 40 milioni di dollari.

Previsioni di incasso per Ballerina

Le proiezioni iniziali per “Ballerina” suggeriscono un’apertura che potrebbe variare tra i 30 e i 40 milioni di dollari nel mercato statunitense. Questo film d’azione, vietato ai minori, vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick, sebbene in un ruolo secondario. Nonostante le aspettative siano inferiori rispetto ai 73,8 milioni di dollari incassati da “John Wick 4” al suo debutto, “Ballerina” potrebbe comunque superare il risultato di “John Wick 2”, che ha rappresentato il secondo miglior inizio della serie.

Con un incasso previsto di 35-40 milioni di dollari, “Ballerina” si posiziona in linea con altri spin-off di successo, come “Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente” della Lionsgate, che ha debuttato con 44,6 milioni di dollari, e “Animali fantastici: I segreti di Silente” di Warner Bros, che ha aperto con 42,1 milioni di dollari. Tuttavia, è importante notare che mancano ancora circa tre settimane al lancio ufficiale, il che significa che queste cifre potrebbero subire variazioni significative.

Costi di produzione e impatto del box office internazionale

Il budget di produzione di “Ballerina” si aggira tra gli 80 e i 90 milioni di dollari. Questo costo è aumentato a causa delle lunghe riprese aggiuntive necessarie per perfezionare la prima versione del film. Di conseguenza, il supporto del box office internazionale si rivela cruciale per il successo commerciale dello spin-off.

Il franchise di John Wick ha dimostrato di avere un forte richiamo globale, con un incasso totale di 1,03 miliardi di dollari al botteghino mondiale fino ad oggi. “John Wick: Capitolo 4” è attualmente il titolo di maggior successo della serie, avendo incassato oltre 440 milioni di dollari e ottenuto un punteggio del 94% nella critica su Rotten Tomatoes. Questi risultati positivi creano aspettative elevate per “Ballerina”, che dovrà dimostrare di poter attrarre un pubblico ampio e variegato.

Data di uscita e trailer

“Ballerina” è previsto nelle sale statunitensi il 6 giugno 2025, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 12 giugno 2025. Gli appassionati possono già dare un’occhiata al trailer ufficiale, che offre un’anteprima delle emozioni e delle sequenze d’azione che caratterizzeranno il film. Con l’uscita imminente, l’attesa cresce e gli occhi sono puntati su come questo spin-off si comporterà al box office, sia a livello nazionale che internazionale.

In un contesto cinematografico in continua evoluzione, “Ballerina” rappresenta un test importante per il mercato russo e per il franchise di John Wick, in un periodo di sfide e opportunità.

