Ballerina: il nuovo capitolo dell’universo di John Wick in arrivo nei cinema italiani

L’attesa per il nuovo film “Ballerina” cresce, con il suo arrivo previsto nei cinema italiani il 12 giugno 2025. Diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten, questo lungometraggio si inserisce nell’universo di John Wick, portando sul grande schermo una storia di vendetta e crescita personale. Al centro della narrazione troviamo l’interpretazione di Ana de Armas, che si confronta con le regole e le sfide di un mondo oscuro e violento. “Ballerina” si propone di espandere l’universo narrativo di John Wick, mantenendo la sua essenza ma cercando di esplorare nuove direzioni.

Un universo di regole e stile

Entrare nel mondo di John Wick significa affrontare un insieme di regole rigorose e uno stile visivo distintivo, caratterizzato da toni epici e oscuri. “Ballerina” si propone di rielaborare questo approccio, cercando di trovare una propria identità all’interno di un contesto già ben definito. Il film si presenta come un “frammento aggiuntivo” dell’universo di John Wick, il che implica la necessità di mantenere una coerenza narrativa e stilistica. La delicatezza oscura del film si intreccia con la brutalità dell’azione, creando un equilibrio tra danza e morte.

La regia di Wiseman si distingue per la sua capacità di catturare l’essenza di un cinema action, pur cercando di muoversi in una direzione originale. “Ballerina” non si limita a replicare gli elementi già noti, ma cerca di esplorare nuove sfumature, mantenendo al contempo il legame con la saga di John Wick. Questo approccio consente al film di presentarsi come un’opera autonoma, pur rimanendo saldamente ancorata alle sue radici.

La storia di Eve Macarro

Al centro di “Ballerina” troviamo Eve Macarro, una giovane donna intrappolata in un mondo dove ogni scelta ha conseguenze pesanti. La sua storia è una narrazione di sangue e riscatto, ma anche di ricerca dell’identità. Eve si trova a dover affrontare un percorso di formazione all’interno della Ruska Roma, una comunità segreta che trasforma i corpi in armi e la volontà in sopravvivenza. Il suo ingresso in questo mondo rappresenta un tentativo di rinascita, lontano dai traumi del passato.

Tuttavia, il passato di Eve non la lascia mai in pace. Le ombre del suo passato riaffiorano, portando con sé ricordi di traumi irrisolti e una sete di vendetta. La narrazione di “Ballerina” si sviluppa in una spirale di tensione, alternando momenti di violenza rituale a sequenze coreografiche, in perfetta sintonia con l’estetica dell’universo di John Wick. Questo film riesce a esplorare una dimensione più umana e imperfetta, in cui la fragilità e l’emotività della protagonista emergono in modo potente.

Azione e ritmo incalzante

Dal punto di vista narrativo, “Ballerina” segue una struttura classica, simile ad altre storie di vendetta, ma è nell’azione e nel ritmo che cerca di distinguersi. L’azione è il fulcro della narrazione, scandendo gli eventi attraverso coreografie mozzafiato e sequenze brutali. In questo contesto, ogni movimento diventa danza, un dinamismo mortale che riflette la ricerca di una propria impronta stilistica.

La regia di Wiseman si discosta dalla raffinatezza di “John Wick 4”, adottando un approccio più grezzo e diretto. “Ballerina” si confronta con la morte in modo unico, presentando una protagonista che, pur essendo parte di un universo narrativo consolidato, si distingue per la sua complessità emotiva. Le scelte di Eve sono guidate da una malinconia profonda, che si traduce in un viaggio di vendetta avvincente e coinvolgente.

Un viaggio di vendetta e introspezione

Il film si sviluppa attorno al classico tema della vendetta, ma con un’attenzione particolare alla psicologia della protagonista. Eve Macarro è una donna che lotta per sopravvivere a se stessa, in un gioco di specchi in cui il confine tra caccia e fuga diventa sempre più sottile. L’interpretazione di Ana de Armas è fondamentale per dare vita a questo personaggio complesso, che comunica attraverso l’azione piuttosto che attraverso le parole.

“Ballerina” si presenta come un’opera che, pur attingendo a elementi narrativi già noti, riesce a coinvolgere il pubblico in una danza di emozioni e tensione. La protagonista, pur non cercando la fama o il riconoscimento, si muove in un mondo in cui ogni goccia di sangue ha un significato profondo. La pellicola riesce a intrattenere, pur mantenendo una certa profondità emotiva, rendendo il viaggio di Eve un’esperienza coinvolgente e memorabile.

