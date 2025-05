Ballerina: il nuovo capitolo della saga di John Wick in arrivo a giugno con Ana de Armas

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita di “Ballerina” prevista per il 12 giugno 2025 in Italia, l’attesa per questo spin-off della celebre saga di John Wick si fa sempre più intensa. Protagonista del film è Ana de Armas, che interpreta Eve Macarro, una giovane assassina della Ruska Roma in cerca di vendetta. La campagna di marketing si sta intensificando e nuovi dettagli sulla realizzazione del film stanno emergendo, rivelando retroscena affascinanti e scene d’azione mozzafiato.

Le acrobazie e le scene d’azione di Ballerina

Come ogni film della saga di John Wick, “Ballerina” promette di offrire un’ampia gamma di acrobazie e sequenze d’azione spettacolari. Una delle scene più attese vede Ana de Armas armata di un lanciafiamme, pronta a fronteggiare un gruppo di avversari. Durante un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice ha condiviso la sua esperienza durante le prove per questa sequenza adrenalinica, rivelando quanto sia stata intensa e coinvolgente.

Ana de Armas ha raccontato di come il primo giorno di prove sia stato particolarmente memorabile. La squadra degli stuntman stava esercitandosi con il fuoco e, nonostante le sue iniziali reticenze, si è trovata a dover affrontare la situazione. “Ricordo di aver pensato che sarebbe andato tutto bene, ma poi ho visto un pompiere ustionarsi e ho realizzato la serietà della situazione”, ha dichiarato l’attrice. La sua reazione iniziale è stata di paura, ma con il passare del tempo ha trovato la forza di affrontare la sfida, scoprendo una nuova dimensione del suo lavoro.

L’emozione di lavorare con stuntman professionisti

L’attrice ha descritto il momento in cui ha dovuto utilizzare il lanciafiamme come un’esperienza che l’ha profondamente colpita. “È stato davvero emozionante. Non avevo mai visto nessuno bruciare, anche se per finta! Alla fine, penso di averci preso gusto”, ha affermato. Ana de Armas ha sottolineato l’ammirazione che prova nei confronti degli stuntman, che si sottopongono a prove estreme per rendere le scene d’azione il più realistiche possibile. “Non posso credere che si sottopongano a tutto questo, è incredibile”, ha aggiunto, evidenziando il rispetto che nutre per il loro lavoro.

La trama di Ballerina e il suo legame con la saga di John Wick

“Ballerina” si colloca temporalmente tra “John Wick: Capitolo 3 – Parabellum” e “John Wick: Capitolo 4“, e si prevede che colmi alcuni vuoti narrativi tra i due film. Questo spin-off non solo espande l’universo di John Wick, ma offre anche l’opportunità di approfondire il personaggio di Eve Macarro e le sue motivazioni. Con “John Wick 5” già confermato, è possibile che “Ballerina” fornisca spunti interessanti su come il leggendario Baba Yaga possa tornare in scena.

La distribuzione del film in Italia è affidata a 01 Distribution, e l’attesa cresce tra i fan della saga, desiderosi di scoprire come si evolverà la storia di John Wick e dei suoi alleati. Con una protagonista carismatica come Ana de Armas e una trama avvincente, “Ballerina” si preannuncia come un capitolo imperdibile per gli appassionati di azione e adrenalina.

