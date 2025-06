Ballerina: il nuovo capitolo della saga di John Wick conquista la critica con un buon punteggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Ballerina“, atteso spin-off della celebre saga di John Wick, ha finalmente fatto il suo debutto nel panorama cinematografico, dopo un rinvio di un anno da parte di Lionsgate. Questo tempo supplementare ha permesso alla produzione di effettuare riprese aggiuntive e apportare miglioramenti al film, che inizialmente non aveva soddisfatto le aspettative degli attori coinvolti. Con l’embargo sulle recensioni ora scaduto, è possibile analizzare le prime reazioni della critica e il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes.

Il rinvio e le aspettative per Ballerina

La decisione di posticipare l’uscita di “Ballerina” è stata presa per garantire che il prodotto finale fosse all’altezza della saga di John Wick, una delle più apprezzate nel genere action. Le lunghe sessioni di riprese aggiuntive hanno avuto come obiettivo quello di migliorare la qualità del film, rispondendo così alle preoccupazioni espresse dagli attori riguardo a una sceneggiatura che non sembrava convincente. Questo rinvio ha suscitato un misto di preoccupazione e speranza tra i fan, che si chiedevano se il film potesse realmente reggere il confronto con i suoi predecessori.

La saga di John Wick è nota per le sue coreografie di combattimento mozzafiato e per un’intensa narrazione, elementi che i fan si aspettano anche da “Ballerina“. Con la presenza di attori di spicco come Ana de Armas, Norman Reedus e Keanu Reeves, le aspettative erano alte. La critica ha accolto con favore il film, e il punteggio di Rotten Tomatoes ha confermato che gli sforzi della produzione hanno dato i loro frutti.

I primi risultati e il punteggio su Rotten Tomatoes

Con l’embargo sulle recensioni ormai scaduto, il punteggio di “Ballerina” su Rotten Tomatoes è stato rivelato: il film ha ottenuto un 78% di voti positivi. Questo punteggio, sebbene alto, rappresenta il risultato più basso della saga di John Wick, che ha visto i suoi capitoli precedenti ottenere punteggi superiori: “John Wick” si è attestato all’86%, “John Wick 2” e “John Wick 3” al 89%, mentre “John Wick 4” ha raggiunto un impressionante 94%.

Nonostante ciò, il punteggio di “Ballerina” è considerato un buon risultato, soprattutto per un film che si inserisce in un franchise così amato. La critica ha lodato le scene d’azione, che si confermano come uno dei punti di forza del film, e ha apprezzato la caratterizzazione dei personaggi, che riescono a mantenere l’interesse dello spettatore. Questo spin-off, quindi, sembra riuscire a conquistare i fan della saga, offrendo un mix di adrenalina e narrazione avvincente.

La reazione dei fan e le prospettive future

La notizia del punteggio positivo ha sicuramente sollevato il morale dei fan, che temevano che “Ballerina” potesse deludere le aspettative. La possibilità di assistere a un film che si colloca nel ricco universo di John Wick, con un’interpretazione convincente da parte di Ana de Armas e un cast di supporto di alto livello, ha generato entusiasmo. I fan possono ora guardare al futuro con maggiore ottimismo, sapendo che il film ha ricevuto un’accoglienza favorevole dalla critica.

In attesa di ulteriori sviluppi, il trailer ufficiale di “Ballerina” ha già catturato l’attenzione del pubblico, promettendo un’esperienza cinematografica avvincente. Con un buon punteggio su Rotten Tomatoes e un cast di talento, “Ballerina” si prepara a conquistare le sale e a consolidare il suo posto all’interno della saga di John Wick.

