Ballerina: il nuovo capitolo del franchise di John Wick promette un alto numero di uccisioni

L’attesa per l’uscita di “From the World of John Wick: Ballerina” è palpabile, soprattutto tra i fan della saga che ha conquistato il pubblico con la sua azione frenetica e le coreografie di combattimento mozzafiato. Il film, che vede Ana de Armas nel ruolo della protagonista Eve Macarro, si preannuncia ricco di colpi di scena e, come rivelato dalla stessa attrice, anche di un impressionante numero di uccisioni. Le aspettative sono alte e i dettagli trapelati finora non fanno altro che alimentare l’interesse.

Il numero di uccisioni di Eve Macarro

Ana de Armas, parlando con ComicBook, ha svelato un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan: il numero di uccisioni della sua caratterizzazione, Eve, supera già il conteggio di 106, che si riferisce a una sola scena in cui viene utilizzato un lanciafiamme. La star ha dichiarato: “So che c’è un conteggio, ma ho perso il conto. Mi è stato detto che in una scena ci sono 106 uccisioni solo con il lanciafiamme. Solo con il lanciafiamme e solo per una scena. Quindi, penso che siano molte più uccisioni in tutto il film.” Questo annuncio ha sollevato interrogativi su quanto possa essere elevato il totale finale di uccisioni nel film.

Confronto con John Wick

Per contestualizzare il numero di uccisioni di Eve, è interessante confrontarlo con il protagonista originale della saga, John Wick. Nel corso dei quattro film precedenti, il personaggio interpretato da Keanu Reeves ha accumulato un totale di 439 uccisioni, con un picco di 77 nel primo film, 128 nel secondo, 94 nel terzo e 140 nel quarto. Con 106 uccisioni già confermate per Ballerina, Eve Macarro potrebbe avere la possibilità di superare il record di John Wick per il numero di uccisioni in un singolo film, un traguardo che renderebbe il suo personaggio ancora più memorabile all’interno dell’universo narrativo.

Data di uscita e attesa dei fan

I fan non dovranno attendere a lungo per scoprire il numero esatto di uccisioni di Eve, poiché “Ballerina” è previsto in uscita il 12 giugno 2025 in Italia. L’hype intorno al film è crescente, e il trailer ufficiale ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati della saga. Con la promessa di un’azione intensa e di una trama avvincente, “Ballerina” si prepara a diventare un altro capitolo memorabile del franchise di John Wick, attirando sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Sviluppo del franchise

Con l’introduzione di nuovi personaggi e la continua espansione dell’universo di John Wick, “Ballerina” rappresenta un passo significativo per il franchise. La combinazione di un cast talentuoso, tra cui Ana de Armas, e un’azione adrenalinica promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Mentre i fan attendono con ansia l’uscita del film, il conteggio delle uccisioni di Eve Macarro rimane uno degli aspetti più intriganti da scoprire, contribuendo a costruire l’aspettativa per un’altra avventura indimenticabile nel mondo di John Wick.

