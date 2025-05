Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela aneddoti in occasione del ventesimo anniversario

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di danza più amato della televisione italiana, Ballando con le Stelle, celebra il suo ventesimo anniversario. In vista di questo importante traguardo, la conduttrice Milly Carlucci ha condiviso alcuni aneddoti inediti sul dietro le quinte dello show, offrendo ai fan uno sguardo privilegiato su ciò che accade lontano dalle telecamere. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milly ha rivelato episodi curiosi e divertenti, tra cui un aneddoto che ha catturato l’attenzione per la sua singolarità.

Un episodio inaspettato tra le stelle

Tra i vari racconti, uno in particolare ha suscitato grande curiosità: un ex concorrente, un noto sportivo, si sarebbe chiuso in bagno per oltre due ore dopo aver ricevuto una critica dai giudici. Milly Carlucci ha raccontato: “Non dirò il nome, ma si è barricata per due ore, non voleva più uscire”. Questo episodio mette in luce la pressione a cui sono sottoposti i concorrenti, spesso abituati a gestire la competizione in contesti sportivi, ma che si trovano a dover affrontare un giudizio pubblico in un contesto completamente diverso. La conduttrice ha scelto di mantenere il riserbo sull’identità del concorrente, rispettando la sua privacy e il suo stato d’animo, ma la curiosità resta alta. Chi sarà mai questo sportivo così turbato da un giudizio da rifugiarsi in bagno?

Sognando Ballando: un programma speciale per il ventesimo anniversario

In occasione del ventesimo anniversario, Milly Carlucci ha anche annunciato un programma speciale intitolato Sognando Ballando con le Stelle, che andrà in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Rai 1. Questo evento non solo celebrerà i successi del programma, ma servirà anche a selezionare i nuovi maestri che entreranno a far parte del cast della prossima edizione. Durante la trasmissione, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere i momenti più iconici della storia dello show, con una serie di confessioni e ricordi da parte della conduttrice.

Tra i vari aneddoti, Milly ha menzionato alcuni dei travestimenti più memorabili, come quello di Costantino della Gherardesca, che si era presentato vestito da pomodoro, e un impacciato Bobo Vieri, trasformato in Braccio di Ferro. Questi episodi, secondo la conduttrice, incarnano perfettamente lo spirito di Ballando con le Stelle: un mix di spettacolo, leggerezza e la capacità di mettersi in gioco con ironia. La trasmissione, che ha debuttato nel 2005, ha saputo mantenere il suo fascino nel corso degli anni, grazie anche al supporto di una giuria attenta e coinvolgente.

L’attesa per la finale e il mistero del concorrente

Con l’arrivo di Sognando Ballando, l’attesa per la finale di questa edizione è palpabile. I riflettori si riaccenderanno, e il pubblico sarà pronto a sognare insieme ai concorrenti, che si preparano a dare il massimo sul palco. I retroscena e gli aneddoti divertenti continuano a far parlare, alimentando la curiosità su chi sarà il concorrente misterioso che ha suscitato tanto clamore. La tensione e l’emozione sono parte integrante di questo show, che continua a coinvolgere milioni di spettatori ogni sabato sera, tra infortuni, colpi di scena e piccoli drammi che rendono ogni puntata unica e indimenticabile.

