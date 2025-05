Ballando con le stelle: Milly Carlucci al lavoro per la nuova edizione e i nomi in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La popolare trasmissione di danza “Ballando con le stelle” sta per tornare, e la conduttrice Milly Carlucci è già al lavoro per definire il cast della prossima edizione. Dopo il successo dell’ultima stagione, che ha battuto la concorrenza di “Tu sì que vales”, Carlucci mira a ripetere il trionfo. Con l’arrivo di nomi di spicco come Paolo Bonolis nel programma di Maria De Filippi, la competizione si fa sempre più accesa. Su Instagram, Deianira Marzano ha svelato che si sta parlando di un nome “che se confermato promette fuoco e fiamme”. Ma chi sarà?

Possibili concorrenti per Ballando con le stelle 2025

Il grande interrogativo riguarda l’identità del personaggio che potrebbe infiammare il pubblico. Il successo della scorsa edizione ha sicuramente attirato l’attenzione di molti vip, desiderosi di mettersi alla prova in un contesto così diverso dal loro abituale. Secondo le indiscrezioni, il nome in questione sarebbe quello di un ex concorrente del “Grande Fratello” e uno sportivo. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Alex Schwazer, noto marciatore che ha dovuto abbandonare la casa del reality per motivi legati ai suoi impegni sportivi.

Un altro nome che potrebbe emergere è quello di Clemente Russo, ex pugile e già volto noto della televisione. Tuttavia, c’è anche la possibilità che il pubblico possa vedere in pista Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio televisivo. È interessante notare che Milly Carlucci tende a evitare di chiamare personaggi che hanno già partecipato a reality show, ma con la crescente difficoltà di trovare volti nuovi, potrebbe essere costretta a rivedere questa regola. Anche Shaila Gatta, ballerina e ex concorrente di “Amici”, sembra essere in trattativa per partecipare alla nuova edizione.

La sfida di Milly Carlucci con Sognando… Ballando

Mentre si prepara per “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci deve affrontare anche le conseguenze del flop di “Sognando… Ballando con le stelle”. Questo spin-off, che prevedeva una competizione tra professionisti, non ha catturato l’interesse del pubblico, il quale ha mostrato una preferenza netta per il format tradizionale. Molti spettatori avrebbero preferito vedere un “Ballando All Star”, dove i vincitori delle passate edizioni si sfidano per il titolo finale.

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare le dinamiche più coinvolgenti e le storie personali dei concorrenti, piuttosto che una competizione tra professionisti. La situazione ha portato a riflessioni su come migliorare il programma e attrarre nuovamente gli spettatori. Con la nuova edizione di “Ballando con le stelle” all’orizzonte, Milly Carlucci è determinata a riportare il format ai suoi antichi splendori, cercando di bilanciare le aspettative del pubblico con scelte audaci per il cast.

