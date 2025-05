Ballando con le Stelle festeggia 20 anni: un evento speciale per trovare un nuovo maestro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre programma di Rai 1, Ballando con le Stelle, celebra un importante traguardo: vent’anni di successi. Per festeggiare questa ricorrenza, la conduttrice Milly Carlucci ha organizzato un evento speciale intitolato “Sognando Ballando con le Stelle“. Questo talent show, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, offre a un nuovo professionista l’opportunità di entrare nel cast fisso del programma. L’evento promette di essere un mix di emozioni, ricordi e competizione, con la partecipazione di giudici e ospiti speciali.

La serata di apertura con Milly Carlucci e Paolo Belli

Questa sera, Milly Carlucci, affiancata dal suo fidato collega Paolo Belli, darà il via alle celebrazioni per i vent’anni di Ballando con le Stelle. La serata sarà caratterizzata da momenti di nostalgia, con la presenza di ospiti che hanno fatto la storia del programma. La giuria, composta dai noti giudici Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, avrà il compito di valutare le esibizioni degli aspiranti maestri. Il pubblico avrà la possibilità di partecipare attivamente, esprimendo le proprie preferenze attraverso i social media.

A bordo pista, i maestri Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e il nuovo arrivato Matteo Addino si esibiranno insieme agli aspiranti maestri, mentre Alberto Matano e altri maestri saranno presenti per commentare le performance. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con l’obiettivo di rendere omaggio a un programma che ha conquistato il cuore degli italiani.

Gli aspiranti maestri e i loro abbinamenti

Il cast di “Sognando Ballando con le Stelle” include dieci aspiranti maestri, selezionati attraverso tre appuntamenti speciali trasmessi nel daytime. Questi talentuosi ballerini si esibiranno in coppia con i maestri di Ballando con le Stelle, cercando di dimostrare il loro valore e conquistare un posto nel cast fisso. Gli abbinamenti sono i seguenti:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

con Aly-Z con Moreno Porcu

con Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

con Yuri con Alessandra Tripoli

con Eleonora con Luca Favilla

con Vanessa con Carlo Aloia

con Mario con Veera Kinnunen

con Hugo con Giada Lini

con Janiya con Pasquale La Rocca

con Valentina con Nikita Perotti

Durante le puntate, gli aspiranti maestri avranno l’opportunità di esibirsi in coreografie di vario genere, mettendo in mostra il loro talento e la loro creatività. Le performance saranno arricchite dalla partecipazione di ex concorrenti e ospiti musicali, che contribuiranno a rendere ogni esibizione unica e coinvolgente.

Il format e le puntate di Sognando Ballando con le Stelle

“Sognando Ballando con le Stelle” prevede un totale di quattro puntate, che andranno in onda il venerdì sera. Ogni episodio offrirà agli aspiranti maestri l’occasione di esibirsi e dimostrare il loro talento, con la speranza di conquistare il titolo di nuovo maestro del programma. La competizione si preannuncia accesa, con ogni partecipante pronto a dare il massimo per impressionare la giuria e il pubblico.

Il format del programma si concentra non solo sulle esibizioni, ma anche sulla storia di Ballando con le Stelle, celebrando i momenti più significativi degli ultimi vent’anni. La trasmissione rappresenta un’opportunità per rivivere i successi passati e per scoprire nuovi talenti che potrebbero entrare a far parte della grande famiglia di Ballando. Solo uno degli aspiranti maestri avrà la possibilità di unirsi al cast della prossima edizione, rendendo ogni esibizione un momento cruciale nella loro carriera.

