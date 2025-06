Reazione a catena: le Trerapiste sfidano le Pizzicate nella puntata del 25 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il popolare game show “Reazione a Catena” continua a intrattenere il pubblico con sfide avvincenti e momenti di puro divertimento. Nella puntata del 25 giugno 2025, le protagoniste sono state le Trerapiste, una squadra romana, che hanno affrontato le Pizzicate, un gruppo di giovani ballerine salentine. La competizione ha offerto non solo giochi avvincenti, ma anche momenti di spettacolo e risate, dimostrando ancora una volta la capacità del programma di coinvolgere e divertire.

La sfida tra Trerapiste e Pizzicate

Nella puntata del 25 giugno, il format del programma ha visto una sfida tutta al femminile. Le Trerapiste, già campionesse del programma, hanno dovuto affrontare le Pizzicate, composte da Priscilla, Benedetta e Federica, tre ragazze provenienti dalla Puglia. Le Pizzicate, che prendono il nome dalla tradizionale danza salentina, hanno portato un tocco di freschezza e vivacità al programma. Originarie di Veglie e Cutrofiano, i paesi della provincia di Lecce, le ragazze hanno mostrato le loro abilità di ballo a Pino Insegno, il conduttore del programma, ricevendo i suoi complimenti. Questa interazione ha aggiunto un elemento di spettacolarità alla competizione, rendendo la puntata ancora più memorabile.

L’Intesa vincente e le risate in studio

Dopo una serie di giochi avvincenti, le sei concorrenti sono arrivate al momento cruciale dell’Intesa Vincente. Le Trerapiste, grazie a una strategia vincente, hanno avuto a disposizione 65 secondi in più rispetto alle avversarie, un vantaggio che si è rivelato decisivo. Le romane hanno chiuso il turno con un totale di 11 parole corrette, dimostrando la loro preparazione e abilità. Durante il gioco, una definizione ha suscitato ilarità in studio: le Trerapiste hanno descritto Carlo Conti come “il conduttore abbronzato”, una battuta che ha strappato sorrisi sia al pubblico che al conduttore stesso. Le Pizzicate, purtroppo, hanno trovato più difficoltà, riuscendo a completare solo 5 parole.

Il montepremi finale e l’Ultima parola

Le Trerapiste, dopo aver dimostrato la loro competenza, si sono riconfermate campionesse di “Reazione a Catena”. Nel gioco finale, l’Ultima Catena, hanno cercato di mantenere il montepremi iniziale di 99 mila euro. Tuttavia, al termine del gioco, il premio si è ridotto a 24.750 euro. Per acquistare il Terzo Elemento, il montepremi finale è sceso ulteriormente a 12.375 euro in gettoni d’oro. Durante la fase finale, le concorrenti hanno dovuto scegliere tra le parole “Giallo” e “Ciondolo“, con indizi che iniziavano con “Ca” e finivano con “o“. Dopo un’attenta riflessione, le Trerapiste hanno optato per “Cartellino“, ma la risposta corretta era “Casco“. Nonostante l’impegno, le ragazze non sono riuscite a portare a casa la vittoria, ma hanno sicuramente lasciato un segno nel cuore degli spettatori.

