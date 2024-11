Ballando con le stelle 2024: tutte le anticipazioni per l’imperdibile decima puntata

Il dance show più amato della televisione italiana, Ballando con le stelle, è tornato in prima serata su Rai1, e con oltre un milione di telespettatori attesi, la decima puntata promette emozioni e colpi di scena. Sotto la conduzione della carismatica Milly Carlucci, lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con esibizioni mozzafiato e un ripescaggio atteso dalle coppie già eliminate. Scopriamo insieme gli ospiti, i ballerini e i dettagli su questa serata danzante, che segna un passo decisivo verso la finale prevista per il 21 dicembre.

Il programma di sabato 30 novembre 2024

Questa sera, sabato 30 novembre 2024, a partire dalle ore 20.35, si svolgerà la semifinale di Ballando con le stelle. Il format, noto per l’alta quota di spettacolarità e divertimento, si prepara per una serata ricca di eventi. Oltre alla gara tra le coppie ancora in pista, ci sarà spazio anche per il ripescaggio, un momento tanto atteso che potrebbe stravolgere i destini di alcuni concorrenti. Quest’anno, la competizione entra nel vivo, con le esibizioni che si fanno sempre più impegnative e artisticamente rilevanti.

Il momento clou della serata arriverà con l’esibizione della ballerina per una notte, Amanda Lear, una figura iconica del mondo dello spettacolo, la quale interpreterà una samba sulle note del famoso brano “Copacabana”. Non si può di certo mancare di menzionare anche la presenza di importanti star del Teatro della Scala: Nicoletta Manni, étoile di fama mondiale, danzerà insieme a suo marito, il primo ballerino Timofej Andrijashenko, portando sul palco la grazia della danza classica.

Ospiti speciali e nuove sfide

Tra gli ospiti speciali della puntata ci sarà anche Pierfrancesco Favino, che ha recentemente riscosso successo nel film “Napoli-New York” diretto dal premio Oscar Gabriele Salvatores. L’attore non solo calcherà il palcoscenico di Ballando, ma si cimenterà anche in un vivace Jive, affiancato da due giovani promesse del cinema, Dea Lanzaro e Antonio Guerra. La serata è quindi brimming di talenti e viene arricchita da performance uniche, che promettono di conquistare il pubblico in studio e a casa.

Favino farà il suo ingresso sulla pista sulle note del brano “A Salty Dog” dei Procol Harum, un omaggio alla musica di grande qualità che caratterizza questa edizione del programma. Gli artisti chiamati a esibirsi, come Sarah Mensah e Gabriele Perchinunno, aggiungeranno un ulteriore strato di emozione con le loro danze.

Le coppie in gara e il grande ripescaggio

La semifinale di Ballando con le stelle non è soltanto un momento di celebrazione, ma anche una sfida per le coppie rimaste in gara. Tra le coppie che si contenderanno un posto per la finale, i riflettori saranno puntati su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, e molti altri. Ogni coppia avrà l’occasione di mettere in mostra la propria crescita artistica e tecnica, accumulata nel corso delle settimane.

In aggiunta, è importante ricordare il ripescaggio previsto per questa puntata: solo una delle coppie eliminate avrà l’opportunità di rientrare in competizione. Questo elemento renderà la serata ancora più avvincente, poiché il lavoro di preparazione e l’impegno delle coppie saranno messi a durissima prova. La tensione sarà palpabile, e il pubblico non potrà che rimanere con il fiato sospeso.

L’attesa è tanta, e gli appassionati di Ballando con le stelle non vedono l’ora di assistere a questa serata ricca di emozioni, danza e talento che promette di rimanere impressa nella memoria di tutti. L’appuntamento è fissato per sabato, in prima serata su Rai1.