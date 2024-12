Ballando con le stelle 2024: le pagelle della semifinale tra polemiche e sorprese

Nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle andata in onda su Rai Uno il 30 novembre 2024, gli eventi hanno preso una piega inaspettata e controversa. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha visto una serie di colpi di scena che hanno suscitato reazioni diverse sia tra i concorrenti che tra i giudici. Dallo stravolgente rientro di Francesco Paolantoni al trionfo di Federica Pellegrini, esploriamo i momenti salienti e le valutazioni di questa fascinosa serata di danza.

La semifinale e i suoi imprevisti

La decima puntata di Ballando con le Stelle ha avuto inizio con un programma ricco di contenuti, che includeva la manche del ripescaggio, le esibizioni dei semifinalisti e ballerini d’eccezione come Pierfrancesco Favino e Amanda Lear. Nonostante la scaletta promessa, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la notizia dell’uscita di scena di Angelo Madonia, seguita da una accesa discussione tra le giurate Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Nina Zilli, nel mentre, ha dovuto rinunciare al ripescaggio, generando un momento di forte emozione sul palco.

L’assenza di Madonia ha quindi portato alla sostituzione con Samuel Peron, costretto a ballare con Federica Pellegrini in una coreografia preparata in un tempo record. Quest’ultimo ha dato vita a una delle performance meglio accolte del programma, nonostante le condizioni fisiche di Peron fossero lontane dall’essere ideali. La serata, infine, è culminata nel sorpreso ritorno di Francesco Paolantoni, chiamato a sostituire un altro concorrente infortunato, con i fan che lo hanno ripescato con grande entusiasmo e spirito di sostegno.

I promossi della puntata

Federica Pellegrini si è distinta indubbiamente nel corso della puntata, meritandosi un voto di 9. La nuotatrice, abituata a superare le sfide con grinta e determinazione, ha saputo brillare anche in questo contesto poco convenzionale. Pur affrontando problemi interni al programma con garbo e riservatezza, ha emozionato il pubblico e i giudici con la sua danza, esprimendo gratitudine verso Samuel Peron per l’intensa settimana di prove. La sua performance ha dimostrato il suo talento versatile e la capacità di adattarsi, elementi che l’hanno consacrata tra i favoriti della competizione.

Francesco Paolantoni, ripescato quasi sorprendentemente dal pubblico, ha ottenuto un voto di 7. Se inizialmente il comico napoletano sembrava aver accettato serenamente la sua eliminazione, il voto popolare ha deciso diversamente, confermandolo come un personaggio apprezzato dal pubblico di Ballando. La sua reazione è stata interpretata come un misto di sorpresa e piacere, dando vita a una sottile dinamica comica-sentimentale tra lui e la ballerina Anastasia Kuzmina.

Le critiche ai giudici

Contrariamente ai promossi, anche i giudici hanno ricevuto valutazioni discutibili. Milly Carlucci, nonostante sia una presenza rassicurante e competente, ha ricevuto un voto di 5. La sua gestione della situazione legata a Madonia è apparsa lacunosa, sollevando interrogativi e un senso di insoddisfazione tra il pubblico. Ignorare un episodio così decisivo e controverso è sembrato un passo azzardato, quasi comprensibile in un contesto così complesso.

Selvaggia Lucarelli ha raccolto un punteggio di 4,5. La sua interazione con Sonia Bruganelli ha tappezzato la serata con tensioni palpabili, suscitando approvazione ma anche malcontento. Mentre il pubblico è attratto dal “dramma” che queste dinamiche possono creare, pare che stia superando il limite, dando priorità allo spettacolo a scapito della sostanza.

Allo stesso modo, Sonia Bruganelli, sempre in difficoltà, ha ricevuto un 4 per il suo atteggiamento di vittima in una competizione che richiede invece una strategia attiva e una presenza assertiva. Le sue dichiarazioni sembrano spesso contraddittorie, al punto da mettere in discussione il suo ruolo all’interno del programma.

L’uscita misteriosa di Guillermo Mariotto

L’episodio che ha senza dubbio lasciato tutti a bocca aperta è stata la fuga di Guillermo Mariotto, il quale ha abbandonato il suo ruolo di giudice nel bel mezzo della trasmissione. Senza alcuna spiegazione, Mariotto ha scelto di seguire Amanda Lear, la ballerina ospite della serata, abbandonando i suoi doveri. Questa mancanza di rispetto ha generato confusione per il pubblico e un chiarissimo punto di domanda sulle dinamiche interne alla produzione. Mantenere il mistero su un fatto così significativo ha portato a un voto di 3 per Mariotto, evidenziando la necessità di un approccio professionale e un rispetto sostanziale per il pubblico.

La semifinale di Ballando con le Stelle ha quindi avuto in serbo sorprese, emozioni e tensioni, confermando il fascino di questo storico programma. Il pubblico attende ora con interesse la finale, rimanendo in attesa di nuove emozioni e imprevedibilità.