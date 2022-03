“Bad Monkey”: nel cast anche Natalie Martinez

Natalie Martinez è stata scelta come personaggio regolare al fianco di Vince Vaughn nella serie drammatica di Apple TV+ Bad Monkey, scritta e prodotta dal co-creatore di “Ted Lasso”, Bill Lawrence. Martinez sostituisce Ana Villafañe, che era stata originariamente scelta per il ruolo.

Martinez sostituisce Ana Villafañe: troppo giovane per il ruolo

Le sostituzioni sono sempre delle scelte difficili per le produzioni e, chiaramente, anche e soprattutto per chi le subisce. In questo caso, sembrerebbe che il personaggio era stato scritto più vecchio dell’età di Villafañe, portando alla decisione di sostituirla. Non è certo il periodo migliore per la Villafañe. Recentemente ha dovuto lasciare anche la commedia della NBC “Night Court” dopo il pilot, sempre una sostituzione.

La trama di “Bad Monkey”

Basato sul popolare romanzo di Carl Hiaasen del 2013, “Bad Monkey” racconta la storia di Andrew Yancy (Vaughn), un ex detective retrocesso a ispettore di ristoranti nel sud della Florida. Un braccio mozzato trovato da un turista in pesca trascina Yancy nel mondo dell’avidità e della corruzione che decima la terra e l’ambiente sia in Florida che alle Bahamas.

Martinez interpreta Rosa, un medico legale di Miami che sta iniziando a rendersi conto che potrebbe non essere tagliata per il suo lavoro, quindi è felice di abbandonare la routine e aiutare Yancy a cercare di capire la storia del braccio mozzato.

Nel cast troviamo ache di Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith, Meredith Hagner, Rob Delaney e Arturo Luis Soria. Bill Lawrence ha scritto la sceneggiatura ed è produttore esecutivo con Matt Tarses, Jeff Ingold e Vaughn; Marcos Siega (“Dexter”, “L’assistente di volo”) dirigerà l’episodio pilota e sarà anche lui produttore esecutivo. Prodotta da Warner Brox TV, “Bad Monkey” è la terza serie di Lawrence e WBTV per Apple, dopo “Ted Lasso” e la comedy di Jason Segel “Shrinking”, ordinata di recente.

Martinez ha recitato nel ruolo di Amy Kindelán al fianco di James Wolk in “Ordinary Joe”. In precedenza ha recitato nelle serie “Kingdom”, “The Crossing”, “Under the Dome” e “Secrets and Lies”.

Vaughn negli anni sempre più presente, lo vediamo nel 2013 in “Gli stagisti” al fianco di Owen Wilson, ma anche in “Delivery Man” di Ken Scott, remake del film “Starbuck – 533 figli e non saperlo”; si aggiunge poi “A Case of You”, per la regia di Kat Coiro.

Bello, simpatico, intrigante e spassoso, Vince Vaughn è uno degli attori più amati di Hollywood, rispettato e apprezzato da colleghi e registi, ricercatissimo tra le donne e sempre capace di far sorridere chi gli è intorno.