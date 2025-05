Bad Lieutenant: Tokyo, il nuovo capitolo di un cult del cinema noir

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo capitolo della saga di “Bad Lieutenant”, un titolo che ha segnato la storia del genere poliziesco. Dopo il reboot di Werner Herzog, è ora il turno del regista giapponese Takashi Miike di reinterpretare la storia in un contesto completamente diverso, portando il noir a Tokyo. Le riprese di “Bad Lieutenant: Tokyo” sono già in corso e il film promette di offrire una narrazione avvincente e un cast internazionale di alto livello.

Un cast internazionale di talento

Il film “Bad Lieutenant: Tokyo” si avvale di un cast di attori di fama internazionale, guidato da Lily James, Shun Oguri e Liv Morgan, nota anche per la sua carriera nel wrestling. La co-produzione nippoamericana è frutto della collaborazione tra diverse case di produzione, tra cui Recorded Picture Company, Pressman Film, Nippon TV e OLM. Questo progetto ambizioso mira a combinare il talento di artisti provenienti da culture diverse, creando un’opera che possa attrarre un pubblico globale.

La trama avvincente

La trama di “Bad Lieutenant: Tokyo” ruota attorno a Shun Oguri, che interpreta il protagonista, un poliziotto corrotto e giocatore d’azzardo della Polizia Metropolitana di Tokyo. La sua vita prende una piega inaspettata quando un’agente dell’FBI, interpretata da Lily James, arriva nella capitale giapponese per indagare sulla misteriosa scomparsa della figlia di una politica, ruolo affidato a Liv Morgan. Mentre i due protagonisti si immergono in un intricato caso, un killer legato al mondo della yakuza inizia a seguire le loro mosse, rendendo la situazione sempre più pericolosa e complessa.

La visione di Takashi Miike

Takashi Miike, noto per il suo stile audace e provocatorio, si è dichiarato entusiasta di dirigere questo progetto. In un’intervista, ha affermato di aver riunito una squadra di attori e tecnici di grande talento a Tokyo, promettendo un’esperienza cinematografica senza precedenti. “Sto per lanciare una palla veloce dritta al centro della vostra zona di strike – senza trucchi, senza inganni. Sono sicuro che stiamo per superare ogni limite, per creare uno spettacolo indimenticabile”, ha dichiarato il regista, sottolineando la sua intenzione di mantenere la radicalità e l’unicità del personaggio del Cattivo Tenente.

Un’eredità che continua

Sam Pressman, CEO di Pressman Film, ha espresso la sua fiducia nel progetto, evidenziando come la visione di Miike offra una nuova interpretazione del Cattivo Tenente, un personaggio iconico creato da Abel Ferrara. Pressman ha sottolineato l’importanza di questa storia di corruzione, sia nella polizia che nell’animo umano, affermando che essa possiede una risonanza globale. La realizzazione di questa nuova versione a Tokyo rappresenta un onore e un sogno che si avvera per lui e per la sua famiglia, che ha sempre creduto nel potere narrativo di questa storia.

Con “Bad Lieutenant: Tokyo”, il pubblico può aspettarsi una rivisitazione audace e coinvolgente di un classico del cinema, che promette di portare il genere noir in una nuova dimensione, esplorando temi di corruzione e moralità in un contesto giapponese.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!