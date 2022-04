Bad Bunny nei panni di “El Muerto” per la Marvel

Secondo quanto riportato da Variety, Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), è stato scelto per interpetrare El Muerto, antieroe della Marvel protagonista dell’omonimo film di Sony Pictures. Per il film è già stata fissata come data d’uscita il 12 gennaio 2024.

La sua partecipazione alla pellicola è stata rivelata al CinemaCon (incontro annuale dei proprietari di cinema a Las Vegas) da Sanford Panitch, presidente del Sony Motion Pictures Group.

Queste le parole del rapper Bad Banny

“Dare vita a El Muerto è semplicemente incredibile… così eccitante”! Bad Bunny ha affermato inoltre di essere cresciuto come fan del wrestling.

Conosciuto con il nome di Juan-Carlos Estrada Sanchez, El Muerto – apparso per la prima volta apparso per la prima volta nei fumetti Marvel Comics nel 2006 – è un lottatore che ha poteri speciali grazie a una maschera che, secondo il sito ufficiale della Marvel, gli conferisce una forza sovrumana. Nei fumetti, El Muerto è salito sul ring con lo stesso Spider-Man. Sul palco del CinemaCon, la Sony ha suggerito che Ocasio interpreterà un antieroe sul punto di ereditare il potere di suo padre.

I prossimi progetti della Sony Marvel

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas è stato confermata anche la realizzazione di “Venom 3” ed è svelato il titolo ufficiale del film animato SpiderVerse 3, che sarà “Spider-Man: Beyond The Spider-Verse” la cui data d’uscita rimane quella del 29 marzo 2024 annunciata qualche giorno fa.

I prossimi progetti della Sony Marvel includono: l’atteso “Madame Web”, un’avventura al femminile con protagonista Dakota Johnson, che uscirà nelle sale il 7 luglio 2023; e l’imminente “Kraven the Hunter”, guidato dalla star di “Nocturnal Animals” Aaron Taylor-Johnson, che uscirà nei cinema il 13 gennaio 2023.

Roberta Rosella

26/04/2022