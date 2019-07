Video backstage di “Il Re Leone” (2019) di Jon Favreau

Manca poco più di un mese all’uscita italiana del remake di “Il Re Leone“. Su youtube, la Disney ha da poco lanciato un nuovo trailer e diversi spot per pubblicizzare un’uscita che si annuncia già come la più attesa dell’estate.

Il Re Leone – il video del backstage sottotitolato in italiano

Tra i nuovi video promozionali, la settimana scorsa, il canale video ufficiale della Disney ha pubblicato un breve backstage. Nel video sono contenuti degli estratti di diverse interviste al regista e a buona parte del cast. Il tutto, ovviamente, in lingua originale.

Abbiamo condiviso il video sul nostro canale youtube, sottotitolandolo in italiano (è possibile attivare i sottotitoli con l’apposito pulsante sulla barra di navigazione di youtube):

Il Re Leone: musiche d’autore

Come nel cartone animato, la musica avrà una grande rilevanza. Al lavoro sulle canzoni che hanno reso celebre l’opera originale, ritroviamo Hans Zimmer assieme ad Elton John, Tim Rice e al nuovo arrivato Pharrel Williams.

Sempre nel nostro canale Youtube, potete trovare il breve spot da 50” in lingua originale, nel quale è possibile ascoltare una piccola anticipazione della canzone “Can you feel the love tonight“, cantata da Beyoncé e Donald Glover.

Il Re Leone – il ritorno del Re

L’uscita nelle sale statunitensi de “Il Re Leone” è prevista per il 19 luglio 2019, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’uscita dell’omonimo film originale del 1994. In Italia, il rilascio è fissato invece per il 21 agosto.

Il film sarà distribuito anche in 3D e in IMAX. Dal poco che abbiamo potuto ammirare finora, si preannuncia davvero un grande spettacolo visivo. Sarà una gioia per gli occhi dei fortunati che potranno vederlo in una delle poche sale italiane che supportano il grande formato.

Vi ricordiamo che il film, diretto da Jon Favreau (“Iron-man”, “Iron-Man 2”, “Il Libro della Giungla“), non sarà un live-action, ma un remake in animazione digitale.

A dare voce ai personaggi principali troveremo, tra gli altri, il Donald Glover di “Solo – a Star Wars Story“, James Earl Jones (storica voce di Mufasa anche nel film originale), Beyoncé Knowles, Seth Rogen e Chiwetel Ejiofor (“Doctor Strange“).

Nicola De Santis

10/07/2019