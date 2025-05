Baarìa Film Festival 2025: Un’edizione ricca di ospiti e film internazionali a Bagheria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria ospiterà il Baarìa Film Festival, un evento cinematografico unico in Italia, dedicato al “cinema insulare“. La manifestazione si preannuncia ricca di ospiti illustri e opere di grande valore, con la presenza di nomi noti come il Premio Oscar Giuseppe Tornatore, il regista Danis Tanovic e l’attore Luigi Lo Cascio. Il festival si propone di celebrare la diversità culturale e le storie provenienti dalle isole di tutto il mondo, offrendo un palcoscenico a film che raccontano esperienze uniche e significative.

Ospiti e giuria di rilievo

Tra i partecipanti al festival, spiccano figure di spicco del panorama cinematografico. Giuseppe Tornatore, noto per capolavori come “Nuovo Cinema Paradiso“, sarà presente con una serata a lui dedicata. Al suo fianco, Danis Tanovic, vincitore di un Oscar e di un Golden Globe nel 2002 per “No Man’s Land“, porterà la sua esperienza e il suo talento al festival. Anche Luigi Lo Cascio, attore di grande talento, contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.

La giuria del festival sarà composta da professionisti del settore, tra cui i registi Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta, che avranno il compito di valutare i lungometraggi in competizione. Per i cortometraggi, la giuria sarà formata dal regista Nico Bonomolo, dallo sceneggiatore Paolo Pintacuda e dalla fotografa e docente universitaria Anna Fici. Questa selezione di esperti garantirà un’analisi attenta e approfondita delle opere presentate.

Film in competizione: Un viaggio tra culture diverse

Il Baarìa Film Festival si distingue per la sua sezione competitiva di lungometraggi, che include opere rappresentative di diversi paesi agli Oscar 2025. Tra questi, “Old Fox” del regista taiwanese Ya-chuan Hsiao, un romanzo di formazione ambientato nella Taiwan degli anni Ottanta, e “Under the Volcano” del polacco Damian Kocur, che racconta le difficoltà di una famiglia ucraina bloccata a Tenerife a causa dell’invasione russa.

Un altro film in competizione è “My Late Summer” del bosniaco Danis Tanovic, che esplora la storia di una giovane donna di Zagabria che si reca su un’isola per questioni di eredità e inizia una relazione con uno scrittore. Questi film non solo offrono una visione delle culture insulari, ma affrontano anche temi universali come l’identità, la famiglia e l’amore.

In aggiunta, il festival presenterà in prima nazionale “La Mujer Salvaje” di Alàn Gonzàlez, che narra la storia di una madre in cerca del figlio per le strade dell’Avana. La Repubblica Dominicana sarà rappresentata da “Insular” di Héctor M. Valdez, un’opera che esplora il viaggio interiore di un naufrago. Altri titoli includono “Stormskerry Maja” della regista finlandese Tiina Lymi, un dramma storico ambientato nel XIX secolo, e “Fog” della russa Natalia Gugueva, un thriller psicologico che indaga la misteriosa scomparsa di una coppia in una stazione meteorologica isolata.

Dettagli e informazioni sul festival

Il Baarìa Film Festival non è solo un evento cinematografico, ma un’importante occasione di incontro e scambio culturale. Gli organizzatori hanno previsto una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con i registi e proiezioni speciali, per coinvolgere il pubblico e stimolare il dibattito su temi rilevanti nel panorama attuale.

Per ulteriori dettagli sul programma e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale del festival all’indirizzo www.baariafilmfestival.com. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema e per chi desidera scoprire storie uniche provenienti da diverse parti del mondo.

