Ayelet Zurer rompe il silenzio sulla sua partecipazione in “Daredevil: Born Again”

L’attrice Ayelet Zurer, nota per aver interpretato Vanessa, la moglie del super criminale Kingpin nella serie Netflix Daredevil, ha finalmente rotto il silenzio riguardo alla sua possibile partecipazione alla nuova serie Disney+, Daredevil: Born Again.

La notizia, purtroppo, non è quella che i fan della serie avrebbero voluto sentire: Zurer non tornerà nei panni di Vanessa nella nuova serie. Questo annuncio, senza dubbio, è stato una doccia gelata per i fan della serie originale, che speravano di rivedere l’attrice nei panni della moglie di Kingpin.

La serie Daredevil, prodotta da Netflix, è stata una delle più popolari serie Marvel degli ultimi anni. La serie venne cancellata dalla piattaforma di streaming dopo la terza stagione, ma successivamente ripubblicata su Disney+, in seguito alla fusione tra la Marvel e la Disney. La nuova serie Daredevil: Born Again, tuttavia, sembra che non segua esattamente la narrazione della serie originale.

La notizia della partecipazione di Ayelet Zurer alla nuova serie Disney+ era molto attesa dai fan, che si erano chiesti se l’attrice sarebbe tornata nei panni di Vanessa. La risposta di Zurer, pubblicata su Twitter, ha deluso i fan, ma ha anche dissipato ogni dubbio sulla sua partecipazione alla nuova serie.

Secondo quanto dichiarato dall’attrice, non avrebbe avuto modo di recitare nella nuova serie dedicata al diavolo rosso. L’attrice non ha fornito ulteriori dettagli sulla questione, ma sembra che il problema sia legato ad una questione di programmazione. Nonostante tutto, Ayelet Zurer ha espresso il suo sostegno nei confronti di Vincent D’Onofrio, che interpreta Kingpin nella serie, dimostrando di essere ancora legata al personaggio.

Daredevil: Born Again fu presentata come una serie revival delle prime tre stagioni della serie originale, ma sembra che non seguirà la stessa trama della serie Netflix. Tuttavia, la serie vedrà il ritorno di alcuni personaggi familiari, come Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock e Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin.

Conclusioni

La notizia che Ayelet Zurer non tornerà nella nuova serie Disney+ dedicata a Daredevil è stata una sorpresa per molti fan della serie originale. Tuttavia, il fatto che l’attrice abbia rotto il silenzio riguardo alla sua partecipazione nella nuova serie ha dissipato ogni dubbio sulla sua presenza. Nonostante la delusione dei fan, la nuova serie Daredevil: Born Again sembra promettere grandi emozioni, grazie al ritorno dei personaggi amati dal pubblico.