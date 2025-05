Avezzano diventa set cinematografico per “The Dog Stars” di Ridley Scott

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Avezzano si prepara a diventare il palcoscenico di alcune scene del nuovo film post-apocalittico “The Dog Stars”, diretto dal celebre regista Ridley Scott. Questa scelta non solo sottolinea l’importanza della città nel panorama cinematografico, ma offre anche l’opportunità di valorizzare il territorio attraverso un evento di grande richiamo. Le riprese si svolgeranno in diverse aree della città, con un focus particolare sulla zona sud, che include via Pertini, la rotatoria con viale Newton, la strada provinciale per Luco dei Marsi e lo svincolo per Avezzano-Sora.

Dettagli delle riprese e modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento delle riprese in sicurezza, l’amministrazione comunale ha deciso di apportare modifiche temporanee alla viabilità. Queste modifiche saranno in vigore dal 23 al 26 maggio 2025. Durante questo periodo, ci saranno divieti di transito sia per i veicoli che per i pedoni in diverse strade della città.

In particolare, dalle ore 13:00 del 23 maggio fino alle 06:00 del 26 maggio, sarà vietato il transito in Via Cavour e nella complanare, nel tratto compreso tra via G. Galilei e via I. Newton. Anche Via A. Einstein sarà interessata da restrizioni, con divieti nel tratto tra via N. Copernico e via Cavour, ad eccezione dei veicoli diretti alla Residenza dei Marsi. Inoltre, dalle 00:01 del 24 maggio alle 23:59 del 25 maggio, Via I. Newton e Via G. Galilei vedranno limitazioni nel tratto tra via A. Nobel e via N. Copernico, necessarie per le esigenze di servizio della produzione cinematografica.

I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente nelle aree interessate e a pianificare i propri spostamenti con largo anticipo, per evitare inconvenienti durante il periodo delle riprese.

Il film “The Dog Stars” e il coinvolgimento di Avezzano

“The Dog Stars” è un adattamento del romanzo omonimo di Peter Heller, che narra le vicende di un futuro prossimo in cui una pandemia ha ridotto drasticamente la popolazione mondiale. Il protagonista, Hig, è un pilota civile che vive in un aeroporto abbandonato del Colorado insieme al suo cane e a un ex marine. Le riprese del film sono iniziate il 29 aprile in Friuli Venezia Giulia e proseguiranno in Abruzzo, per poi spostarsi negli studios di Cinecittà a Roma.

Avezzano è stata selezionata per le sue caratteristiche paesaggistiche, che si prestano perfettamente all’ambientazione post-apocalittica del film. La scelta di questa città non solo arricchisce il film con scenari suggestivi, ma rappresenta anche un riconoscimento per il patrimonio naturale e culturale di Avezzano.

Impatto sul territorio e aspettative

La presenza di una produzione cinematografica di rilevanza internazionale come “The Dog Stars” offre un’importante opportunità per Avezzano e l’intera regione. L’arrivo di una troupe cinematografica di tale calibro è atteso con entusiasmo, poiché si prevede un impatto economico positivo grazie all’indotto generato dalle riprese.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine ai cittadini per la loro collaborazione e ha sottolineato come la città stia trasformandosi in un set cinematografico, diventando una vetrina significativa per il territorio. La visibilità mediatica che ne deriva potrebbe attirare turisti e investimenti, contribuendo così a promuovere Avezzano come meta di interesse culturale e turistico. La comunità locale guarda con ottimismo a questa iniziativa, sperando che possa portare benefici duraturi nel tempo.

