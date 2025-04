Avengers: The Kang Dynasty cancellato, la Marvel annuncia Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia del cinema è costellata di progetti ambiziosi che, nonostante le grandi aspettative, non vedono mai la luce. Tra questi, si inserisce anche il tanto atteso Avengers: The Kang Dynasty, il quinto capitolo della saga degli Avengers, concepito come il primo atto del gran finale della Saga del Multiverso. Tuttavia, a pochi giorni dalla data di uscita ufficiale, fissata per il 2 maggio 2025, la Marvel ha deciso di abbandonare il progetto, dando vita a un nuovo film, Avengers: Doomsday, le cui riprese sono già iniziate.

La cancellazione di Avengers: The Kang Dynasty

Il progetto Avengers: The Kang Dynasty era stato annunciato con grande entusiasmo, accompagnato da un logo ufficiale e una data di uscita che aveva alimentato l’attesa dei fan. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente. La Marvel ha deciso di cancellare il film dopo il deludente riscontro di Ant-Man & The Wasp: Quantumania e il controverso licenziamento di Jonathan Majors, l’attore che avrebbe dovuto interpretare Kang il Conquistatore. Con questa decisione, la casa di produzione ha scelto di allontanarsi dalla figura di Kang, introducendo un nuovo antagonista: il Dottor Destino, che sarà interpretato da Robert Downey Jr.

Il nuovo progetto: Avengers: Doomsday

Con l’abbandono di Avengers: The Kang Dynasty, la Marvel ha avviato le riprese di Avengers: Doomsday, un film che nasce dalle ceneri del progetto originale. Le informazioni sulla trama di Doomsday sono ancora scarse, ma si sa che il film si discosterà notevolmente dalla storia inizialmente prevista. Tra i rumor emersi, si parla di una versione più giovane di Colui che Rimane, il personaggio interpretato da Nathaniel Richards, che avrebbe dovuto allearsi con gli Avengers per affrontare Kang e le sue Varianti. Tuttavia, il finale del film avrebbe visto il Consiglio dei Kang prevalere, costringendo gli eroi a viaggiare attraverso il Multiverso in Avengers: Secret Wars.

Il team creativo e le aspettative

Avengers: The Kang Dynasty avrebbe dovuto essere diretto da Destin Daniel Cretton, noto per il suo lavoro in Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli. Gli sceneggiatori coinvolti nel progetto originale erano Jeff Loveness e Michael Waldron, autori di Quantumania e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Con Avengers: Doomsday, la Marvel sembra voler ripartire da zero, cercando di ricostruire un universo narrativo che possa soddisfare le aspettative dei fan.

Le date di uscita e il futuro della saga

Avengers: Doomsday è previsto per il 1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 7 maggio 2027. La Marvel si prepara quindi a un nuovo capitolo della sua saga, con la speranza di riportare il franchise su un sentiero di successo. I fan attendono con ansia di scoprire come si evolverà la storia e quali personaggi iconici, come gli X-Men e i Fantastici Quattro, potrebbero apparire nel nuovo film. La cancellazione di Avengers: The Kang Dynasty segna un cambiamento significativo nella direzione della Marvel, ma le nuove prospettive possono portare a sviluppi entusiasmanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

