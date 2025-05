Avengers: Doomsday si sposta in Medio Oriente, ma l’uscita slitta a fine 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di “Avengers: Doomsday” stanno prendendo una nuova direzione, con il cast che è stato avvistato in un ristorante di lusso in Bahrain. Questo spostamento geografico ha suscitato un notevole interesse tra i fan, in particolare per la presenza di attori chiave del Marvel Cinematic Universe, che potrebbero rivelare dettagli importanti sul film.

Il cast di Avengers: Doomsday avvistato in Bahrain

Recentemente, alcune foto hanno fatto il giro del web, mostrando diversi membri del cast di “Avengers: Doomsday” mentre si trovavano a cena in un rinomato ristorante del Bahrain. Tra i presenti c’erano Anthony Mackie, noto per il suo ruolo di Sam Wilson, e Letitia Wright, che interpreta Shuri. Altri attori come Tenoch Huerta , Danny Ramirez , Simu Liu , Winston Duke e Hannah John-Kamen hanno completato il gruppo. Anche Mabel Cadena e Alex Livinalli, che hanno interpretato Namora e Attuma in “Black Panther: Wakanda Forever“, erano presenti.

Questa riunione ha alimentato speculazioni sul fatto che i personaggi di Namor e dei suoi guerrieri Talokan potrebbero avere un ruolo significativo nella trama del film. Si ipotizza che Namor possa unirsi alla lotta contro il Dottor Destino, ma ci si chiede se i suoi alleati sceglieranno di schierarsi con lui o con il villain. La presenza di Shuri e M’Baku insieme a Namor potrebbe suggerire un’importante interazione tra i personaggi, ma è curioso notare che solo un membro del cast di “Thunderbolts” fosse presente in questa occasione.

Slittamento delle date di uscita dei film Marvel

In un recente annuncio, i Marvel Studios hanno comunicato che l’uscita di “Avengers: Doomsday” è stata posticipata di sette mesi. Originariamente prevista per il 1° maggio 2026, la nuova data è fissata per il 18 dicembre 2026. Anche “Avengers: Secret Wars” ha subito un rinvio, spostando la sua uscita dal 7 maggio 2027 al 17 dicembre 2027. Questi cambiamenti nel calendario delle uscite potrebbero avere ripercussioni su altri film dell’universo Marvel.

Uno degli effetti immediati di questo slittamento riguarda “Spider-Man: Brand New Day“, il cui debutto era previsto tra le due pellicole sugli Avengers. Sebbene la data attuale sia fissata per il 31 luglio 2026, è probabile che questa scadenza non venga rispettata, come riportato dall’insider MyTimeToShineHello. La riorganizzazione delle date di uscita potrebbe quindi influenzare l’intero panorama delle produzioni Marvel nei prossimi anni.

Problemi con i social media e aggiornamenti futuri

Attualmente, la piattaforma X/Twitter sta affrontando delle difficoltà tecniche, impedendo agli utenti di caricare post. Questo ha reso difficile per i fan e gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti “Avengers: Doomsday” e altri progetti Marvel. Nonostante ciò, l’interesse per il film rimane alto, e i dettagli emersi dalle recenti apparizioni del cast continuano a stimolare la curiosità del pubblico.

Con l’attesa che si allunga, i fan possono solo sperare che ulteriori informazioni vengano rivelate nei prossimi mesi, mentre i Marvel Studios continuano a lavorare per portare sul grande schermo nuove avventure dei loro supereroi preferiti.

