Avengers: Doomsday si prepara a girare in Bahrein, rivelazioni e attori in relax

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La produzione del nuovo capitolo della saga degli Avengers, intitolato “Avengers: Doomsday“, si sta per trasferire in Bahrein, dove diversi membri del cast stanno approfittando di un momento di pausa. Recentemente, una foto pubblicata sui social ha suscitato l’interesse dei fan, suggerendo possibili sviluppi intriganti per uno dei personaggi chiave del film.

La produzione in corso e il mistero di M’Baku

“Avengers: Doomsday” continua a mantenere un velo di mistero attorno alla trama, mentre le riprese si svolgono attualmente in Inghilterra prima di spostarsi nel Medio Oriente. Una foto condivisa su Instagram da Newton Thomas Sigel, il direttore della fotografia noto per i suoi lavori in “Citadel” e “Candy Cane Lane“, ha attirato l’attenzione. L’immagine, che ritrae una gru in controluce, è accompagnata dalla didascalia “Bahrain Crane Porn“. Tra le ombre visibili nella foto, i fan della Marvel hanno identificato una sagoma che potrebbe appartenere a M’Baku, interpretato da Winston Duke, il quale sembra tenere in mano il suo bastone.

Le speculazioni si intensificano riguardo alla possibilità che il Bahrein possa rappresentare la location del Vuoto, una discarica metafisica presente nell’universo Marvel e già vista nella serie “Loki” su Disney+ e nel film “Deadpool & Wolverine” del 2024. Se questa teoria dovesse rivelarsi corretta, M’Baku potrebbe intraprendere un viaggio nel Vuoto durante “Avengers: Doomsday“, e non sarebbe da solo.

Un cast in relax tra le bellezze del Bahrein

Mentre la produzione si prepara a spostarsi in Bahrein, alcuni membri del cast di “Avengers: Doomsday” sono stati avvistati mentre si godono il tempo libero nella regione. Tra i volti noti ci sono Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson, Letitia Wright nel ruolo di Shuri, Tenoch Huerta come Namor, e Danny Ramirez nei panni di Joaquin Torres. Anche Simu Liu, noto per il suo ruolo in “Shang-Chi“, e Winston Duke, che riprende il suo ruolo di M’Baku, sono stati visti insieme a Hannah John-Kamen, Mabel Cadena e Alex Livinalli, attori che hanno già partecipato a “Black Panther: Wakanda Forever“.

Le immagini diffuse sui social mostrano il cast mentre si rilassa e si gode la bellezza del Bahrein, creando un’atmosfera di convivialità tra i membri della troupe. Questo momento di pausa è particolarmente significativo, considerando l’intensità delle riprese e l’anticipazione che circonda il film.

Possibili nuove aggiunte al cast

Le speculazioni non si fermano qui. Si vocifera che Sophia Di Martino, nota per il suo ruolo in “Loki“, potrebbe unirsi a Tom Hiddleston nel cast di “Avengers: Doomsday“. Sebbene l’attrice non abbia rivelato dettagli specifici, la sua presenza a Londra, vicino al set del film, ha alimentato le voci. La possibilità di un suo coinvolgimento aggiunge ulteriore interesse alla trama e ai personaggi che potrebbero apparire nel film.

Uscita e attese future

“Avengers: Doomsday” è previsto nelle sale cinematografiche a dicembre 2026, seguito da “Avengers: Secret Wars” nel dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano a lavorare nell’universo cinematografico Marvel dopo aver diretto titoli iconici come “Captain America: The Winter Soldier“, “Captain America: Civil War“, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame“. Con un cast stellare e una trama avvolta nel mistero, le aspettative per il nuovo capitolo degli Avengers sono alle stelle.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!