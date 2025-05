Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. condivide foto dal set e celebra Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di “Avengers: Doomsday” sono attualmente in corso e l’attore Robert Downey Jr. ha recentemente condiviso alcune immagini che ritraggono i membri del cast insieme. Queste foto non solo mostrano il legame tra i protagonisti, ma evidenziano anche il supporto per “Thunderbolts”, il film Marvel che ha debuttato nelle sale di tutto il mondo.

Robert Downey Jr. e il cast di Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr., noto per il suo iconico ruolo di Iron Man, ha pubblicato tre scatti sui social media che ritraggono alcuni dei principali attori di “Avengers: Doomsday”. Tra le star presenti nelle immagini ci sono Chris Hemsworth, Channing Tatum, Simu Liu, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Winston Duke, Paul Rudd e Anthony Mackie. Queste fotografie sono state successivamente condivise anche dai colleghi e dal profilo ufficiale dello studio Marvel.

L’attore ha espresso il suo entusiasmo per il progetto e per il film “Thunderbolts”, nel quale alcuni dei membri del cast di “Avengers: Doomsday” appariranno. Nella sua didascalia, Downey ha scritto: “Semplicemente wow!!! Cena e uno show con i Vecchi Avengers. Così cool, fresco e profondo. Congratulazioni ai nuovi Avengers . #Thunderbolts”. Questo messaggio sottolinea non solo la camaraderie tra i membri del cast, ma anche l’anticipazione per i futuri sviluppi del Marvel Cinematic Universe.

Le nuove aggiunte al Marvel Cinematic Universe

Tra i nuovi volti che si uniscono al Marvel Cinematic Universe ci sono Vanessa Kirby ed Ebon Moss-Bachrach. Entrambi gli attori non hanno ancora fatto il loro debutto ufficiale nel MCU, poiché i loro personaggi saranno introdotti in “I Fantastici 4: Gli Inizi”. Vanessa Kirby interpreterà Sue Storm, mentre Ebon Moss-Bachrach assumerà il ruolo di Ben Grimm, noto anche come La Cosa. L’attesa per il loro arrivo nel franchise è palpabile, e i fan sono curiosi di vedere come questi personaggi si integreranno nella narrazione più ampia.

Il ritorno dei fratelli Russo e il cast di Thunderbolts

Le riprese di “Avengers: Doomsday” segnano il ritorno alla regia dei fratelli Russo, che hanno già diretto alcuni dei film più iconici del MCU. Robert Downey Jr. tornerà sul set con un ruolo diverso rispetto a quello di Tony Stark, un cambiamento che suscita grande interesse tra i fan. Durante le interviste promozionali per “Thunderbolts”, Sebastian Stan ha confermato che si unirà al cast sul set tra pochi giorni.

Stan, noto per il suo ruolo di Bucky Barnes, è uno dei protagonisti del nuovo film “Thunderbolts”, che sta ottenendo un buon riscontro al botteghino. Al suo fianco ci saranno anche altri attori di spicco, tra cui Florence Pugh , Wyatt Russell , David Harbour , Lewis Pullman , Hannah John-Kamen , Olga Kurylenko e Julia Louis-Dreyfus . La combinazione di talenti e personaggi promette di rendere “Thunderbolts” un capitolo interessante nel Marvel Cinematic Universe.

Con l’entusiasmo crescente attorno a “Avengers: Doomsday” e “Thunderbolts”, i fan possono aspettarsi un periodo emozionante per il franchise Marvel, con nuove storie e personaggi che arricchiranno ulteriormente l’universo cinematografico.

