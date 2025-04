Avengers: Doomsday: Le aspettative dei fan per il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita di “Avengers: Doomsday” fissata per il 2026, l’attesa tra i fan del Marvel Cinematic Universe è palpabile. I rumor e le indiscrezioni che circolano non sono ancora stati confermati, ma è chiaro che questo film potrebbe segnare un cambiamento significativo non solo per la saga dei Vendicatori, ma anche per l’intero universo narrativo della Marvel. Mentre si attende il rilascio di informazioni ufficiali, è interessante esplorare alcuni eventi e trame che potrebbero apparire sul grande schermo, suscitando l’entusiasmo degli appassionati.

Il ritorno dei sei Vendicatori originali

Una delle sequenze più attese dai fan è il potenziale ritorno di una versione alternativa dei sei Vendicatori originali: Capitan America, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man e Wasp. Questa trama, presente nei fumetti, prevede che questi eroi vengano trasportati su Terra-616 da AIM. Inizialmente, i sei sembrano familiari e rassicuranti, ma si rivelano presto versioni corrotte e pericolose. In particolare, Bruce Banner è lobotomizzato e controllato, mentre un “Iron Monger” si rivela essere Edwin Jarvis, il quale ha assassinato gli Stark per appropriarsi della loro tecnologia. Un colpo di scena di questo tipo, che vede gli eroi del primo film del 2012 trasformarsi in antagonisti del Multiverso, rappresenterebbe una scelta narrativa audace e perfetta per sfruttare il potenziale narrativo del Multiverso stesso.

Il percorso di Thor e la sua possibile conclusione

Un altro personaggio che merita attenzione è Thor, il Dio del Tuono, il cui arco narrativo è tra i più complessi del MCU. Nonostante le reazioni contrastanti ricevute dai suoi film, Thor è rimasto una figura centrale e iconica. Nella saga delle Incursioni, scritta da Jonathan Hickman, Thor affronta una delle sue avventure più significative. Dopo essere stato dichiarato “indegno” e aver perso Mjolnir, stringe un’alleanza con Hyperion per affrontare i temibili Beyonder, responsabili della distruzione del Multiverso. In un’epica missione suicida, i due eroi riescono a fermare alcuni Beyonder, ma a costo della loro vita. Sarebbe straordinario vedere questa scena prendere vita sul grande schermo, magari in “Avengers: Doomsday” o nel futuro “Secret Wars“, con un Thor finalmente redento che si sacrifica per una causa più grande, chiudendo così il suo arco narrativo in modo memorabile.

Il conflitto tra T’Challa e Namor

Un altro scontro intrigante che potrebbe verificarsi nel film è quello tra T’Challa e Namor, esplorato durante la gestione di Hickman. Dopo l’attacco di Namor al Wakanda, i due si trovano costretti a collaborare come membri degli Illuminati, ma il conflitto tra loro rimane acceso. T’Challa si trova a dover scegliere tra il dovere verso la Terra e la sua sete di vendetta. Nel culmine della saga, Pantera Nera affronta Namor e lo abbandona a una morte certa su un mondo in procinto di esplodere. Con la scomparsa di Chadwick Boseman, il testimone dell’eredità wakandiana è passato a Shuri, che ha già instaurato un rapporto teso con Namor dopo gli eventi di “Wakanda Forever“. Questo rapporto potrebbe evolversi in un conflitto sanguinoso nel prossimo film dei Vendicatori, aggiungendo ulteriore tensione alla trama.

Mentre l’attesa per “Avengers: Doomsday” cresce, i fan possono già iniziare a immaginare le possibilità narrative che questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe potrebbe offrire.

