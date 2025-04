Avengers: Doomsday: iniziano le riprese con Robert Downey Jr. nel ruolo di Victor Von Doom

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di “Avengers: Doomsday” sono ufficialmente partite, segnando un momento atteso da fan e appassionati del franchise. Dopo alcune sequenze iniziali realizzate nelle settimane precedenti, il cast principale si prepara a raggiungere il set nei prossimi giorni. Questo nuovo capitolo della saga degli Avengers promette di portare sul grande schermo nuove avventure e colpi di scena, con un cast di attori di prim’ordine.

Il ritorno di Robert Downey Jr. e il ruolo di Victor Von Doom

Tra i protagonisti che tornano a vestire i panni dei loro personaggi iconici c’è Robert Downey Jr., la cui presenza è stata confermata dai registi Anthony e Joe Russo. I due hanno condiviso su Instagram una foto che mostra la sedia di Victor Von Doom, il celebre villain noto anche come Dottor Destino. Questo dettaglio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che si sono subito messi a speculare sulle implicazioni di questo ruolo.

Un aspetto interessante da notare è che il nome del personaggio interpretato da Downey Jr. rimane quello originale, Victor Von Doom. Ciò contrasta con le teorie circolate in precedenza, secondo cui questa versione del cattivo sarebbe stata una sorta di variante malvagia di Tony Stark. Sebbene ci possa essere una connessione visiva tra i due personaggi, i registi hanno chiarito che non ci sarà un legame diretto nel nome, lasciando aperte le possibilità per sviluppi futuri nella trama.

Location e tempistiche delle riprese

Le riprese di “Avengers: Doomsday” si svolgono nel Regno Unito, precisamente ai Pinewood Studios, una delle location più rinomate per le produzioni cinematografiche di grande calibro. Questo studio ha ospitato numerosi film di successo e si prepara ora a diventare il set di uno dei capitoli più attesi della saga degli Avengers. Le riprese sono programmate per durare diversi mesi, il che suggerisce che il film sarà ricco di scene d’azione e momenti drammatici.

Il quinto capitolo del franchise degli Avengers è atteso nei cinema di tutto il mondo il 1 maggio 2026. Con un’uscita così lontana, i fan avranno tempo per speculare e discutere su ciò che potrebbe accadere nel film, alimentando ulteriormente l’hype attorno a questa produzione.

Aspettative e voci sul cast

Oltre al ritorno di Robert Downey Jr., ci sono molte voci riguardo ai membri del cast che potrebbero unirsi a lui in questa avventura. I fan sono ansiosi di scoprire quali altri supereroi e villain appariranno nel film. Le speculazioni su possibili alleanze e conflitti tra i personaggi sono già in fermento, con i social media che si riempiono di teorie e anticipazioni.

Con la direzione dei fratelli Russo, noti per il loro lavoro nei precedenti film degli Avengers, ci si aspetta un mix di azione, dramma e umorismo che ha caratterizzato i film precedenti. La combinazione di un cast stellare e una trama avvincente potrebbe rendere “Avengers: Doomsday” uno dei film più memorabili della saga.

Con le riprese in corso e le notizie che continuano a emergere, i fan possono rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il film e i suoi protagonisti. L’attesa cresce, e con essa la curiosità su come si svilupperà questa nuova avventura nel mondo degli Avengers.

