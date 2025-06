Avengers: Doomsday in fase di riprese a Windsor Great Park: costi e dettagli sul set

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le riprese di “Avengers: Doomsday” sono attualmente in corso nel Regno Unito, con una particolare attenzione rivolta a Windsor Great Park. Questo parco reale, situato a sud di Windsor e vicino ai confini del Berkshire e del Surrey, è diventato il palcoscenico di alcune scene del film, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La scelta di una location così prestigiosa non è casuale, poiché il parco offre un’atmosfera unica e storica, perfetta per un film di tale portata.

I costi delle riprese a Windsor Great Park

Secondo un recente report del “The Irish Sun“, la Marvel avrebbe sborsato una cifra considerevole per l’affitto delle location all’interno di Windsor Great Park. Si parla di “diversi milioni di dollari” per poter girare le scene durante l’estate. Questa somma non è solo un investimento per il film, ma contribuirà anche alla manutenzione del parco stesso. La Famiglia Reale, infatti, beneficia di parte dei profitti generati dalle Crown Estates, rendendo questa operazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte.

Il parco, noto per la sua bellezza naturale e la sua importanza storica, è un luogo di grande prestigio. La Marvel ha scelto di utilizzare questo spazio per dare un tocco di autenticità e grandiosità al film, attirando l’attenzione non solo dei fan del franchise, ma anche degli appassionati di storia e cultura britannica. Le riprese in una location così iconica rappresentano un’opportunità unica per il team di produzione e per il film stesso.

Dettagli sul set e sulla nuova costruzione

Un altro aspetto interessante delle riprese di “Avengers: Doomsday” è la costruzione di una casa in stile anni ’60, che è in fase di realizzazione da circa una settimana. Questa struttura, denominata “Luke Cage House” e “Iron Fist House” in diverse fasi della produzione, è oggetto di speculazioni tra i fan. Si ipotizza che possa appartenere alla madre di Bob Reynolds, noto come Sentry, ovvero Annie Reynolds. Tuttavia, questi nomi potrebbero essere semplicemente codici utilizzati per mantenere segreti i dettagli del film.

Le immagini dal set hanno suscitato un notevole interesse, mostrando non solo la casa in costruzione, ma anche l’atmosfera che circonda le riprese. La Marvel ha sempre avuto un occhio attento per i dettagli e la scelta di una location come Windsor Great Park dimostra la volontà di creare un’esperienza visiva coinvolgente e memorabile per il pubblico.

La data di uscita e l’attesa dei fan

“Avengers: Doomsday” è atteso nelle sale cinematografiche il 18 dicembre 2026. Con un cast stellare e una trama avvincente, le aspettative sono alte. I fan del franchise Marvel sono già in fermento per scoprire come si evolverà la storia e quali nuovi personaggi verranno introdotti. La scelta di girare in location iconiche come Windsor Great Park non fa altro che aumentare l’attesa e l’interesse per il film.

In un’epoca in cui le produzioni cinematografiche cercano sempre di più di offrire esperienze uniche, “Avengers: Doomsday” si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e dei supereroi. La combinazione di una trama avvincente, un cast talentuoso e location storiche promette di rendere questo film un capitolo memorabile nell’universo cinematografico Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!