Avengers: Doomsday, il trailer fanmade stuzzica l’attesa per il film

Con l’inizio della produzione di Avengers: Doomsday, i fan della Marvel sono in trepidante attesa per il primo trailer ufficiale. Tuttavia, per ingannare l’attesa, è stato condiviso un trailer fanmade sulla pagina Instagram di Mrvegaofficial, che presenta un cast stellare e diverse sorprese. Questo video non ufficiale ha catturato l’attenzione di molti, poiché include personaggi iconici provenienti da universi diversi, come X-Men, Thunderbolts e Avengers.

Il cast e le aspettative

Il cast di Avengers: Doomsday è un mix di conferme ufficiali e voci di corridoio, con personaggi noti e amati dai fan. Tra i nomi più attesi ci sono quelli di Spider-Man, Wolverine e Hulk, che al momento risultano assenti. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti riguardo al film, aumentando ulteriormente le aspettative. Il trailer fanmade, visibile in calce all’articolo, include tutti i personaggi, compresa una variante di Wolverine, Cavillrine, che ha le fattezze di Henry Cavill.

La trama del trailer fanmade

Il trailer inizia con una scena suggestiva: il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., appare attraverso un portale. Subito dopo, l’attenzione si sposta su Spider-Man, Wolverine e Hulk, creando un’atmosfera di grande attesa. Il Dottor Destino, sollevando il suo elmo, mostra la mano destra indossante il guanto dell’infinito. Questo momento culmina con l’arrivo di Cavillrine, già visto in Deadpool & Wolverine, che promette di essere un’aggiunta interessante alla trama.

L’inizio delle riprese e le prime immagini

Le riprese principali di Avengers: Doomsday sono iniziate lo scorso lunedì 28 aprile, e nei prossimi giorni i membri del cast si uniranno al set. I fratelli Russo, registi del film, hanno già condiviso la prima immagine dal set, che mostra la sedia del Dottor Destino, identificato come Victor Von Doom. Questa rivelazione ha smentito le teorie dei fan che ipotizzavano che questa variante del villain potesse essere una versione malvagia di Tony Stark, creando così un ulteriore interesse attorno al film.

Le reazioni dei fan

Il trailer fanmade ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, con molti che si sono mostrati entusiasti per la presenza di personaggi iconici. La possibilità di vedere Spider-Man, Wolverine e Hulk nel cast ha alimentato discussioni e speculazioni sui social media. I fan sono invitati a condividere le loro opinioni sul trailer e su ciò che si aspettano da Avengers: Doomsday, contribuendo a un dibattito vivace e coinvolgente.

Con l’attesa che cresce, i fan della Marvel possono solo sperare che il film soddisfi le loro aspettative e che il cast finale includa i loro eroi preferiti.

